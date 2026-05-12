Desaparece América Yamileth Gil, estudiante de Huajuapan, Oaxaca

mayo 11, 2026

Familiares, amigos y corporaciones de seguridad se encuentran en alerta tras la desaparición de América Yamileth Gil González, de 16 años de edad y alumna del plantel COBAO 08 de Huajuapan de León. Fue vista por última vez el pasado 07 de mayo en la agencia Acatlima y desde entonces se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición, América Yamileth vestía el uniforme oficial de su institución:

• Ropa: Suéter de estambre gris con el logo del plantel COBAO, playera blanca con cuello gris y logo institucional, falda color gris, calcetas escolares y zapatos negros.

• Accesorio: Portaba una mochila de lona color verde militar con estampado de camuflaje.

América Yamileth es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, de tez morena clara y cabello negro lacio, largo hasta la cintura. Como señas particulares, presenta acné en el rostro, una cicatriz en el labio superior derecho y perforaciones en la nariz.

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Al no retornar a su hogar tras la jornada escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) 08, la familia de América Yamileth inició un rastreo por las zonas que suele frecuentar, sin obtener resultados positivos; por lo que interpuso la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

⇒ El caso ya es del conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), quienes han activado los protocolos de búsqueda y solicitado la colaboración de la ciudadanía en general.

La comunidad estudiantil del COBAO 08 y los habitantes de Huajuapan se han sumado a la difusión de su fotografía en redes sociales, con la esperanza de que cualquier dato ayude a dar con su ubicación lo antes posible. Mientras que las autoridades ya activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.