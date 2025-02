Denuncia discriminación en la UV por ser gay

febrero 17, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El camarógrafo Hugo Geovanny Pacheco Isidro dijo que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por ser víctima de discriminación al interior de la Universidad Veracruzana (UV).

Señaló que la situación que lleva viviendo desde hace más de 20 años, lo llevó a una profunda depresión en la que incluso intentó acabar con su vida.

Explicó en conferencia de prensa que ha solicitado su cambio de adscripción debido a lo que ha sufrido al interior del Departamento de Medios Audiovisuales, pero a la fecha no ha tenido respuesta.

Dijo que ha sido víctima de discriminación por ser homosexual además de que por su condición de salud personal de la UV usaba cloro inmediatamente después de que él tomaba algún objeto.

«Me han hostigado, han discriminado mi género, soy homosexual y durante todo el 2024 me estuvieron hostigando, hubo una quincena que cobré un peso nada más porque me descontaron por los permisos que yo solicitaba, a los que tengo derecho, pero me fueron negados y ellos sabían que pasaba conmigo y lo que estaba viviendo».