Crean nueva ley de seguridad, contempla el mando policial único

diciembre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Diputados locales validaron la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz, remitida la semana pasada por la gobernadora Rocío Nahle García.

Con 47 votos a favor y tres en contra, se aprobó la reforma que plantea reordenar el modelo de seguridad pública en la entidad mediante la implementación del mando único.

La propuesta fue dictaminada en un periodo de cuatro días, dos de ellos inhábiles, y establece esquemas de coordinación operativa y administrativa entre el Estado y los municipios, además de clarificar procedimientos, responsabilidades y alcances del nuevo modelo policial.

De acuerdo con el documento enviado al Poder Legislativo, el mando único se aplicará cuando un municipio no cuente con policía, cuando así lo determine el Consejo Nacional o Estatal de Seguridad Pública, o cuando lo solicite el propio ayuntamiento.

El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de seguridad pública, mejorar la transparencia en el uso de recursos federales y estatales, y uniformar los instrumentos de supervisión y evaluación operativa, administrativa y financiera.

La iniciativa también contempla un modelo de mando coordinado, en el cual las labores operativas se concentran en una institución estatal, mientras que las funciones administrativas permanecen bajo responsabilidad municipal.

Este esquema únicamente podrá instrumentarse mediante convenios entre el Estado y los municipios, los cuales deberán definir de manera precisa las condiciones, funciones y alcances.

El documento plantea, además, mecanismos de colaboración entre dos o más entidades federativas o entre dos o más municipios cuando se requiera para tareas de seguridad pública. Para ello, se contempla la creación de instancias de coordinación que deberán designar un enlace con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y con su equivalente nacional, informando sobre su instalación, objetivos y resultados.

Crean sistema estatal de seguridad y reconocen legalmente las mesas de la paz

En materia de información, el Estado y los municipios integrarán las bases de datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las cuales deberán actualizarse y operarse a través de las instituciones de seguridad, conforme a los lineamientos metodológicos y procedimientos que establezca el Sistema Nacional.

Asimismo, se establece que el Estado y los municipios deberán organizarse para integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, vincularse con el Sistema Nacional, aplicar procedimientos de desarrollo policial y profesionalización, ejecutar programas de prevención, capacitación y certificación, y operar mecanismos de control de confianza, entre otras obligaciones.

La ley prevé la creación del Consejo Estatal como la instancia responsable de la coordinación, planeación e implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el ámbito local, así como del seguimiento a los acuerdos, resoluciones, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional.

Este órgano será presidido por la gobernadora e integrado por los alcaldes y representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de seguridad pública.

Se establece que la Mesa de Paz Estatal será una instancia de decisión ejecutiva y de coordinación inmediata de las instituciones de seguridad pública en el estado.

Dicho órgano podrá conocer y analizar datos relacionados con delitos de alto impacto, así como las tendencias de incidencia delictiva en la entidad y los municipios; analizar casos relevantes ocurridos en el territorio estatal; y coordinar acciones orientadas a la atención de las causas de la violencia y la construcción de paz.

Además, deberá informar sobre acciones operativas relevantes, dar seguimiento a asuntos de gobernabilidad, diseñar e implementar acciones operativas conjuntas y evaluar de manera permanente la estrategia de seguridad pública del estado.

Crean unidad de inteligencia

La legislación también contempla la creación de una unidad de inteligencia, responsable de compilar información sustantiva para la ejecución de labores de inteligencia en materia de seguridad pública, dentro del ámbito de su competencia.

Esta unidad deberá suministrar oportunamente al titular de la Secretaría los reportes derivados del análisis de investigaciones en las que se detecten amenazas o riesgos contra las libertades de la población, el orden y la paz públicos, así como proponer acciones para su prevención, disuasión, contención y desactivación, entre otras atribuciones.

Se incluyen sanciones a quien no proporcione información o use de manera ilegal

Finalmente, la ley establece sanciones penales y administrativas para quienes incumplan las obligaciones relacionadas con el Sistema Estatal de Información en materia de seguridad pública.

Se impondrá prisión de uno a cuatro años, multa de 100 a 600 UMAs, además de destitución e inhabilitación, a quien de manera dolosa, ilícita y reiterada se niegue a proporcionar información obligatoria a las autoridades correspondientes.

Asimismo, se sancionará con dos a ocho años de prisión y multa de 500 a 1,000 UMAs a quien acceda ilegalmente a las bases de datos del Sistema Estatal; introduzca información falsa o dañina; divulgue ilícitamente información clasificada; registre como personal de seguridad pública a personas sin certificación válida; o asigne nombramientos a personas no certificadas ni registradas conforme a la ley.

También se sanciona a quien falsifique, altere, comercialice o utilice de manera ilícita el Certificado Único Policial o la Clave Única de Identificación Policial.