Convocan a movilización contra elección judicial el próximo domingo

mayo 30, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores y extrabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) protestaron afuera de la sede sobre la avenida Arco Sur de esta ciudad de Xalapa, en rechazo a la elección judicial, cuyas votaciones serán el próximo domingo 1 de junio.

Las personas anunciaron una protesta para el próximo domingo a las 11:00 horas en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, frente a Palacio de Gobierno.

Los manifestantes colocaron una corona floral afuera de las oficinas del PJF, con el mensaje: “aquí yace la República”.

De acuerdo con Monserrat de Alba, una de los inconformes, se critica la corrupción del sistema judicial en la República Mexicana.

“Está podrido, está corrompido, y no va a haber mejor perfil que soporte ese sistema. Pero así tengamos que volver a ser. Así volvamos a ser, solamente doce, como dijo Juan Pablo II, seguiremos defendiendo la verdad. Hoy convocamos a esta manifestación para hacer de conocimiento a la gente que el domingo nos vamos a manifestar en la Plaza Lerdo”.

También pidió a las personas que no silencien su desacuerdo y que se defienda la República, enfatizando la necesidad de una reforma justa y respetuosa de los derechos humanos.

“Queremos urnas vacías y calles llenas de manifestantes, pero con independencia de que quieran votar o no, que piensen que votar es la manera de derrocar al régimen, cosa que yo personalmente cuestiono. Con independencia de eso, si no están de acuerdo con este proceso, no lo dejen pasar en silencio. Los ojos del mundo estarán sobre México el día domingo. Y si vamos y votamos y participamos en silencio, estaremos convalidando ese flaude y estaremos mandando el mensaje de que estamos de acuerdo y de que no pasa nada”, añadió.