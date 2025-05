Congreso analiza aprobar Ley Monse antes del mes de junio

mayo 1, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz, Tanya Carola Viveros Cházaro confirmó que existe la posibilidad de que se pueda aprobar en este periodo ordinario (abril-junio) la ley que busca sancionar el encubrimiento, propuesta que en la pasada Cámara se denominó Ley Monse.

En entrevista, en el desfile del Día Internacional del Trabajo, la legisladora aseguró que la idea es que se puedan generar adecuaciones a la ley en Veracruz, sin entrar en polémica o denostar el trabajo de otras mujeres.

Diputadas de Morena retoman la denominada Ley Monse

Carola Viveros junto a su compañera Astrid Moguel organizaron una mesa de trabajo en la que se reunieron con especialistas en derecho para retomar la denominada Ley Monse, una propuesta que busca modificar el código penal para reducir la red de protección de delincuentes.

La ley, que lleva el nombre de Monserrat Bendimes, una joven asesinada en Boca del Río, Veracruz, busca modificar el artículo 345 del Código Penal estatal para restringir las circunstancias en las que las familias pueden evitar ser sancionadas por encubrimiento, la iniciativa se presentó en la pasada cámara y aunque se dictaminó nunca se sometió a votación.

La propuesta la presentó la Colectiva Brujas del Mar que trabajaron con Martha Mendoza Parissi, activista y ex titular del IVM. Este 30 de abril, a través de sus redes sociales, las colectivas criticaron que desde el Congreso de Veracruz se busca revivir el tema y que dentro de los asesores estén personas que se ligaron a la familia de Marlon Botas, presunto responsable de la muerte de Monse.

Tanya Carola refirió que la idea de retomar la propuesta es generar leyes que garanticen que no habrá impunidad a quienes incurran en violencia contra las mujeres.

“A mí me llaman la atención estas posturas, además de personas que se dicen activistas, de criticar un trabajo que se está haciendo pues en pos de un avance para las mujeres, s sea, yo lo que vi no entiendo bien cómo de dónde sale todo eso, pero yo lo que vi es mucha violencia, me parece fuera de lugar.

“Al final, digo, se está tratando de legislar (…) se criticó la legislatura pasada, que porque no hicieron, que porque se quedaron ahí cosas, y en esta que estamos trabajando y estamos avanzando, se critica porque estamos trabajando y estamos avanzando”, planteó.

La legisladora hizo un llamado a no enfrascarse o desgastarse en peleas estériles y patriarcales, y confirmó que se sigue avanzando en el trabajo con la idea de que se puedan generar leyes más eficientes.

“Tendrá que llevar su proceso, pasar a comisiones y luego, este, dictaminar. Lo importante es que esté bien hecho para que lo que se presente pueda seguir su curso, así como hay muchas otras iniciativas que están presentadas y que también están siguiendo su curso (…) en una de esas y si sale este periodo”, afirmó.