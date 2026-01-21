Congreso de Veracruz citará a comparer a alcaldes y regidores de 3 municipios

enero 21, 2026

Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista Hernández, confirmó que se citará a los integrantes de los Cabildos de Lerdo de Tejada y Vega de Alatorre, ante las pugnas y diferencias internas surgidas en las nuevas administraciones municipales.

En entrevista, el legislador reconoció que desde el Congreso se hizo un llamado a alcaldes, síndicos y regidores para que trabajaran de manera coordinada; sin embargo, señaló que algunos Ayuntamientos no atendieron la recomendación, por lo que ahora serán convocados con el objetivo de conciliar las diferencias.

“El tema de Lerdo de Tejada es un asunto que nos impactó. En otros municipios hay diferencias, pero hemos estado dialogando con ellos. Previo a la toma de protesta recorrimos el estado y les pedimos iniciar bien, porque la ciudadanía quiere resultados”, expresó.

Bautista Hernández afirmó que toda situación tiene solución y no descartó la posibilidad de que se presenten renuncias de regidores o, en su caso, la designación de un consejo ciudadano. “Por ahora, vamos a llamar a tres Cabildos”, puntualizó.