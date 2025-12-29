Ante procesos de entrega-recepción, llama Congreso a la civilidad política

diciembre 29, 2025

Xalapa, Ver., 29 de diciembre de 2025.- Ante el próximo cambio en las administraciones municipales del estado de Veracruz, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, hizo un llamado a que los procesos de entrega-recepción se realicen conforme a lo que marca la ley y con la armonía y civilidad política que caracteriza a la entidad.

En entrevista, el legislador exhortó a las autoridades que rendirán protesta para el periodo 2026-2029 a que lleguen con un buen equipo de trabajo en áreas estrategicas como las direcciones de Tesorería y Obras Públicas, “también el llamado es para los que se van; que dejen todo en orden y que privilegien el bienestar de la población”.

Por otra parte, convocó a quienes guiarán las autoridades municipales a partir de 2026 a revisar a detalle lo que hayan recibido y a confiar en los procedimientos legales y en las instituciones, “recordemos que el Congreso es la casa del pueblo y siempre tendremos las puertas abiertas para atenderlos; además en Veracruz está el Orfis y contamos con una Fiscalía Anticorrupción”.

Asimismo, indicó que la gobernadora Rocío Nahle García ha estado atenta a los procedimientos de entrega-recepción y que este último día del año acompañará a diversas autoridades a la toma de protesta, “confiamos que prevalezca la madurez política y que el proceso de transición sea conforme a derecho y que haya paz y armonía social”.

Atención a ciudadanía de Mixtla de Altamirano

Por otra parte, el legislador Esteban Bautista Hernández llevó a cabo una reunión de trabajo con la presidenta municipal electa de Mixtla de Altamirado, Celia García Rodríguez, ciudadanas y ciudadanos provenientes de esa demarcación y la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, para escuchar sus inquietudes y demandas en relación con las acciones realizadas por la administración actual.

El diputado Bautista Hernández puntualizó que el Congreso del Estado actúa de buena fe y que ante cualquier irregularidad siempre prevalecerá la transparencia y el apego a la ley, “el Gobierno del Estado, por conducto de la Segob, ha informado su disposición para entablar mesa de diálogo y llamar a las partes para buscar una solución en la que predomine el interés del pueblo”.