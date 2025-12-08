Elige Congreso a ganadora de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025

diciembre 8, 2025

Xalapa, Ver., 08 de diciembre de 2025.- Con 40 votos, el Pleno de la LXVII Legislatura eligió a la ciudadana María Luisa Bandala Pantoja como acreedora de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2025, por su trayectoria enfocada en promover la inclusión, la accesibilidad y el deporte adaptado y su experiencia, liderazgo y compromiso social.

Durante la Decimocuarta Sesión Ordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio a conocer el dictamen de la Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2025, por el que sus integrantes presentaron una terna derivada de un total de seis propuestas, enlistadas en orden alfabético, e integrada por la ciudadana y los ciudadanos Emilio Álvarez Mikel, María Luisa Bandala Pantoja y Raúl Peimbert Díaz.

Las legisladoras y los legisladores emitieron su voto y, una vez verificado el resultado, la Mesa Directiva dio a conocer el resultado y su presidenta instruyó comunicar esta resolución a la ciudadana seleccionada, a la gobernadora del estado y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y la publicación del Acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado.

Este premio será entregado en Sesión Solemne del Pleno de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, el día que acuerde la Junta de Coordinación Política, en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, con la presencia de las titulares de los tres poderes del Estado.

La Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2025 estuvo integrada por las diputadas y los diputados Bertha Rosalía Ahued Malpica, presidenta, Urbano Bautista Martínez, secretario, Felipe Pineda Barradas, Indira de Jesús Rosales San Román, Montserrat Ortega Ruiz, Elizabeth Morales García y Adrián Sigfrido Ávila Estrada.