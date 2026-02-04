Congreso exhorta a Ayuntamientos a entregar en tiempo dictamen de entrega-recepción

febrero 4, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La secretaría de Fiscalización del Congreso de Veracruz, Alma Leticia Patiño Gabriel, exhortó a los 211 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal de Tamiahua a entregar en tiempo y forma el dictamen del proceso de entrega-recepción, conforme a lo establecido en la ley.

A través de un oficio publicado en la página oficial del Congreso del Estado, la funcionaria conminó a las autoridades municipales a remitir la información correspondiente a la Secretaría de Fiscalización, instancia encargada de revisar los datos contenidos en los expedientes municipales.

El llamado se da en un contexto en el que alcaldes en funciones han denunciado irregularidades heredadas por administraciones salientes, como oficinas saqueadas, ausencia de recursos en caja y la paralización de servicios públicos, situaciones que, señalaron, generan afectaciones directas a la población.

En el documento oficial se establece que las autoridades municipales deberán enviar la información de manera completa, ordenada y verificable, con el objetivo de facilitar su análisis y la revisión correspondiente en materia de Cuentas Públicas.

Para la revisión de las Cuentas Públicas Municipales, el Acta Circunstanciada y el expediente deberán remitirse con atención a la Dirección de Auditoría y Revisión Financiera del Congreso del Estado.

Con base en la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, el dictamen deberá someterse, dentro de los cinco días hábiles siguientes, a la consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a las personas servidoras públicas de la administración saliente para que expresen lo que a su derecho convenga respecto a las observaciones contenidas o para solicitar información complementaria.

Asimismo, el Ayuntamiento en funciones deberá certificar y expedir la documentación necesaria para complementar el expediente de entrega-recepción, a fin de que las y los exservidores públicos puedan aclarar y solventar las observaciones formuladas en el dictamen.

La respuesta a dichas observaciones deberá emitirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación correspondiente.

Una vez concluido este proceso, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el Ayuntamiento deberá emitir el Acuerdo en vía de opinión y remitir al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización, adjuntando el Acta Circunstanciada y el expediente, para la revisión de las Cuentas Públicas Municipales.

De acuerdo con la más reciente declaración del presidente de la Comisión de Vigilancia, los Ayuntamientos tienen como fecha límite el 15 de febrero para remitir las actas de entrega-recepción al Congreso del Estado.