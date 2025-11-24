En el Congreso, reconocen sindicatos intervención del diputado Esteban Bautista

noviembre 24, 2025

Respalda el presidente de la Jucopo los derechos sindicales de trabajadores del Estado y reitera el freno a la iniciativa en materia laboral.

Xalapa, Ver., 24 de noviembre de 2025.- El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, Esteban Bautista Hernández, recibió a más de 20 líderes del gremio sindical del Poder Ejecutivo y organismos autónomos, quienes reconocieron su voluntad e intervención para llevar a buen término las negociaciones para frenar la iniciativa a la Ley Estatal del Servicio Civil, en materia laboral.

Durante el encuentro, acompañado del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, el legislador Bautista Hernández refrendó el compromiso del Congreso estatal con la clase trabajadora, “sus demandas fueron revisadas y atendidas, su lucha y reclamos son válidos y tienen nuestro respaldo: la libertad sindical está garantizada”, afirmó.

Expresó que la voz del pueblo debe ser siempre escuchada y por esta razón, subrayó, “el Congreso del Estado sigue la política de puertas abiertas, pues permite atender, gestionar o dar respuesta, de manera directa e inmediata, al pueblo veracruzano”.

Detalló que la lucha histórica de hombres y mujeres no debe ser ignorada, por lo que cualquier reforma o propuesta que involucre derechos sindicales, debe ser dialogada y consensuada con sus representantes, cuya voz y responsabilidad legal es velar por la defensa de los derechos del trabajador.

En el uso de la voz y en representación de las organizaciones sindicales, Víctor Hugo Dávila Barrientos (SIDEPEV), y Alfredo Suárez Martínez (PROFISSPEV), reconocieron la apertura y sensibilidad política del Congreso para recibir y analizar las inquietudes y demandas presentadas. Asimismo, agradecieron la cordialidad, disposición y voluntad, del presidente de la Jucopo para llegar a este consenso en beneficio de los derechos de las y los trabajadores del Estado.

Ambos líderes coincidieron que, aunque al principio la negociación se tornó tensa, gracias a la apertura y disposición del legislador Esteban Bautista se dio como resultado satisfacción para ambas partes.

Externaron que la retórica que se vivió en el pasado es que había cerrazón y nulo diálogo; “hoy vemos con agrado que las cosas cambiaron y obtuvimos respuesta inmediata, lo que nos permite mantener la cercanía y con la confianza con el Poder Legislativo para trabajar en unidad”.

Asistieron a esta reunión, los Secretarios General, Domingo Bahena Corbalá, y de Servicios Legislativos, Sebastián Clemente Morales, ambos del Congreso del Estado; personal administrativo, asesores y líderes sindícales.