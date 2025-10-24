Con respaldo de la Presidenta, Veracruz está de pie y avanza en la limpieza y atención sanitaria: Rocío Nahle

octubre 24, 2025

>Hay un gobierno humanista que actúa de inmediato para atender a las familias.

>Distribuidas 136 mil despensas y 90 mil comidas calientes.

>Aplicadas más de 29 mil vacunas, principalmente contra el tétano.

Poza Rica, Ver., viernes 24 de octubre de 2025.- A 14 días de las lluvias que afectaron a la zona norte, Poza Rica registra un 83 por ciento de avance en la limpieza urbana, con el apoyo de 662 equipos de maquinaria que operan las 24 horas; en Álamo el progreso alcanza el 80 por ciento, y solo una cabecera municipal permanece incomunicada, informó la gobernadora Rocío Nahle García durante un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Conferencia del Pueblo.

Desde el inicio de la emergencia se desplegó maquinaria pesada, brigadas de auxilio y personal técnico en los municipios más afectados, de ahí que destacó la colaboración de todo el Gobierno federal cuyo trabajo conjunto ha permitido reabrir caminos y llevar ayuda a comunidades que permanecían aisladas, principalmente en la Sierra de Huayacocotla.

La prioridad ha sido atender a la población con alimentos, despensas y servicios médicos, hasta el momento, se han entregado 136 mil ocho despensas y 90 mil 674 comidas calientes a familias damnificadas, mientras que once aeronaves mantienen un puente aéreo para trasladar víveres y medicamentos a las zonas de difícil acceso.

“Me siento muy orgullosa de usted, del gobierno humanista que representamos, de que a 14 días se tuvo una respuesta rápida, cercana y que se tiene un avance considerable ante el gran, la gran tragedia que tuvo toda la Huasteca”, expresó la Gobernadora.

Con un enfoque preventivo, el sistema estatal de salud mantiene desplegadas 338 brigadas médicas que han aplicado 29 mil 69 vacunas, principalmente contra el tétano, para proteger a la población en contacto con el lodo y el agua contaminada y subrayó que estas acciones son esenciales para evitar riesgos sanitarios y garantizar atención integral a todas las personas afectadas.

“Somos un pueblo trabajador, que nos levantamos y hoy Veracruz está de pie gracias a todos los que nos han apoyado, gracias a su gobierno y vamos a salir adelante”, afirmó al tiempo de reiterar que el Gobierno de Veracruz mantendrá las acciones de limpieza, reconstrucción y apoyo social hasta restablecer plenamente las condiciones en todas las comunidades.

En su reporte diario, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló los avances en la zona norte: el servicio de energía eléctrica se encuentra restablecido al cien por ciento; 28 de las 51 localidades afectadas ya están comunicadas; se han censado 54 mil 388 viviendas en 26 municipios; la limpieza de escuelas avanza en 303 de 456 planteles; se han distribuido 136 mil despensas y aplicado 115 mil 746 vacunas.