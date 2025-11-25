Con jornada de servicios públicos, presentará Ayuntamiento de Xalapa logros de esta Administración

noviembre 25, 2025

*Se invita a la población a asistir al parque Juárez, de 10:00 a 19:00 horas

Xalapa, Ver.- En un ejercicio inédito, este miércoles, 22 dependencias municipales interactuarán con la sociedad en el parque Benito Juárez, con el fin de dar a conocer los resultados de sus programas y brindar diversos servicios, entre los que destacan consultas médicas, pruebas de detección del VIH, toma de glucosa y copias certificadas de Actas de Nacimiento.

Durante la jornada, que se llevará a cabo de 10:00 a 19:00 horas, la Secretaría del Ayuntamiento realizará la certificación de Constancias de Jefes de Manzana, así como el sellado de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional Clase 2007.

El DIF Municipal ofrecerá consultas médicas y odontológicas. También brindará asesorías jurídicas en materia Civil, Familiar, Penal, Mercantil y Laboral.

La Dirección de Salud efectuará, de 10:00 a 11:00 horas, la toma de glucosa y de presión arterial.

El Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) ofrecerá una plática sobre el Violentómetro y llevará a cabo pruebas rápidas para la detección del VIH, así como asesorías jurídicas y psicológicas.

El Registro Civil brindará el servicio gratuito de Copias Certificadas de Nacimiento, además del Registro de Nacimientos.

La Dirección de Protección Civil llevará a cabo una simulación de activación de emergencia. También efectuará la explicación del uso y manejo de la Unidad de Ataque Rápido.

La Coordinación de Transparencia impartirá la charla ¿Qué es la Transparencia?, y realizará juegos interactivos relacionados con los temas de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como tutoriales para llevar a cabo solicitudes de información.

La Dirección de Desarrollo Económico efectuará un Taller de Programación, de 15:30 a 19:00 horas.

La Dirección de Educación llevará a cabo talleres de capacitación para el trabajo, de cocina, un taller de libro artesanal y realizará la entrega de libros, como parte de la estrategia de fomento a la lectura.

Además, se contará con un amplio programa cultural en el que destaca la participación de la Orquesta Municipal de Xalapa.

Las dependencias que participarán en este ejercicio son: El DIF Municipal, la Oficialía del Registro Civil; las direcciones de Salud, Cultura, Juventud, Cultura Física, Educación, Gobierno Abierto, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Turismo, Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Protección Civil y Desarrollo Social.

También, el Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas), el IMMX, la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Xalapa, la Contraloría, la Secretaría del Ayuntamiento, la Coordinación de Atención Ciudadana, la Coordinación de Transparencia y la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS).