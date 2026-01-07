Con alegría y diversión, la Feria Infantil del Día de Reyes superó expectativas

enero 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de enero de 2026.- Compartiendo una rosca monumental de 120 metros, entre rifas de bicicletas y juguetes, actividades lúdicas, así como la presentación de la Orquesta Pauta Nueva, cientos de niñas y niños disfrutaron de la Feria Infantil del Día de Reyes, evento que encabezó en el parque Juárez la Alcaldesa de Xalapa, Lic. Daniela Griego Ceballos.

La Presidenta Municipal recordó que esta Feria inició el pasado domingo en la zona rural y la Unidad Habitacional Fovissste, para continuar este día en las colonias El Moral, Higueras y el parque Juárez, como una muestra del trabajo que realizará este Ayuntamiento por el desarrollo integral y alegría de las infancias.

Refirió que en esta fecha se recuerda la generosidad de los Reyes Magos y, en Xalapa, gracias al apoyo del empresariado, representantes populares, autoridades gubernamentales y agrupaciones de la sociedad civil, se festejó a la niñez como se merece.

Con el acompañamiento del Sindico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, regidoras y regidores, diputadas, diputados, integrantes del sector empresarial y del Poder Judicial, la Presidenta Municipal reiteró que la prioridad de esta Administración es servir al pueblo, con la participación de distintos sectores sociales, “y este Festival es ejemplo de lo que se puede hacer por la niñez”.

Por su parte, el representante de la Asociación Civil “Xante: turismo, cultura y sociedad”, Ulises Xante Gómez, ofreció el respaldo del sector juvenil hacia esta Administración que encabeza por primera vez una mujer de izquierda, “que cuenta con amplia trayectoria, trabajo y que seguramente dará buenos resultados”.

Asimismo, agradeció la oportunidad brindada para sumarse a esta Feria que organizó el Sistema DIF en colaboración con distintas dependencias municipales.

Con el show de payasitos, se regalaron bicicletas, scooters, pistas de autos, robots, sets de beisbol, jengas y pelotas, entre muchos otros juguetes. Además, las niñas y niños convivieron con los Reyes Magos. En representación de las infancias xalapeñas, Daniel Rojas comentó que gracias a la Alcaldesa Daniela Griego, la niñez disfrutó un inolvidable Día de Reyes.