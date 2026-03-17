Cómo impactaría la reforma electoral de Sheinbaum en Veracruz

marzo 17, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea, entre otras propuestas, revisar el número de regidurías en los municipios y el costo anual de los congresos en los estados.

Entre los cambios propuestos se plantea reducir el número de integrantes de los cabildos municipales, que quedarían integrados por un mínimo de siete y hasta un máximo de 15 ediles, además de limitar a una sola sindicatura por municipio.

En Veracruz hay actualmente 630 regidurías. De acuerdo con la más reciente redistribución, en 104 municipios los cabildos están integrados por presidencia municipal, sindicatura y una regiduría única.

En 51 municipios el cabildo está conformado por presidencia, sindicatura y hasta dos regidurías, mientras que en 57 ayuntamientos se integran por alcaldía, sindicatura y entre cuatro y hasta 13 regidores.

Con esta configuración, ningún municipio de Veracruz alcanza el tope máximo de 15 ediles planteado en la propuesta de la presidenta Sheinbaum Pardo.

No es la primera vez que se plantea reducir el número de regidurías en la entidad. En 2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propuso eliminar 236 regidurías en 95 municipios, al argumentar que el número de ediles no coincidía con lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre en relación con el número de habitantes, lo que representaba una sobrerrepresentación.

La iniciativa buscaba ajustar la integración de los cabildos al tamaño de la población de cada municipio; sin embargo, el planteamiento no prosperó en el Congreso de Veracruz.

En el caso de la entidad, la propuesta federal no implicaría una reducción inmediata del número de integrantes de los ayuntamientos, pues actualmente ningún cabildo supera el límite máximo de 15 ediles planteado en la iniciativa. Tampoco se podría calcular el ahorro, pues no existe un tabulador de salario para alcaldes, síndicos o regidores, cada cabildo, determinan el ingreso mensual.

¿Congreso de Veracruz sería beneficiado o castigado?

En el caso de los congresos locales, la propuesta presidencial plantea establecer un tope equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad, es decir, se destinarían 70 centavos de cada 100 pesos que ingresen a las arcas públicas de Veracruz.

Para el ejercicio fiscal 2026, el Congreso de Veracruz cuenta con un presupuesto de 843 millones de pesos, monto que equivale aproximadamente al 0.47 por ciento de los ingresos programados del estado, estimados en 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos.

Bajo ese escenario, el límite del 0.70 por ciento podría resultar favorable para el Poder Legislativo local. Si el cálculo se hiciera con base en los ingresos totales programados para 2026, a los 50 diputados les correspondería un presupuesto anual cercano a mil 241 millones de pesos.

Sin embargo, en Veracruz la Constitución estatal establece que a la Universidad Veracruzana se le debe asignar el 4 por ciento del presupuesto de libre disposición, es decir, recursos que no están etiquetados. Para el ejercicio 2026 se le aprobaron 3 mil 836 millones de pesos.

Ese monto permite estimar que la bolsa de recursos de libre disposición del estado asciende a 95 mil 900 millones de pesos. Si el límite del 0.70 por ciento para el Congreso se calculara con base en esos recursos, el presupuesto del Poder Legislativo se reduciría a alrededor de 671 millones de pesos.