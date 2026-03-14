Chubascos, calor y rachas de viento para Veracruz

marzo 14, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 14 de marzo se prevén intervalos de chubascos en el estado de Veracruz, como consecuencia de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad hacia el territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias en la entidad podrían alcanzar acumulados de 5 a 25 milímetros, y en algunos casos estar acompañadas de descargas eléctricas. Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos en zonas urbanas, principalmente durante la tarde y noche.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente templado a cálido durante el día, con máximas de entre 30 y 35 grados Celsius en diversas regiones del estado. Por la mañana el ambiente será fresco en zonas montañosas, donde las temperaturas mínimas podrían descender entre 12 y 15 grados, como ocurrió en Xalapa, que registró una mínima de 12.4 grados Celsius en las últimas horas.

Además, se pronostica viento de componente sur (surada) con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h, principalmente en el norte de Veracruz.

A nivel nacional, el SMN también informó que un nuevo frente frío (número 41) ingresará al país el próximo domingo, acompañado de una masa de aire ártico que provocará un descenso marcado de la temperatura durante la próxima semana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias fuertes, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.