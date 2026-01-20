Yeri Mua confirma gira nacional con su primer concierto en el emblemático Auditorio Nacional

enero 19, 2026

La escena del reggaetón mexa se prepara para uno de los hitos más importantes del año. Tras un cierre de 2025 que marcó precedentes con llenos totales en Centroamérica, Yeri Mua ha confirmado la expansión de su gira por la República Mexicana. La artista jarocha busca reafirmar por qué es considerada la figura femenina más influyente del género urbano actual, asegurando que su espectáculo llegará con toda la energía y el estilo que sus seguidores esperan para este año.

La expectativa entre sus fans es máxima, pues este 2026 representa la consolidación definitiva de su transición de celebridad de internet a una estrella musical de talla internacional. Con un lenguaje que conecta directamente con la “comunidad turbina”, se ha anunciado que la gira incluirá su primer gran concierto en solitario en el Auditorio Nacional, un recinto que simboliza el éxito rotundo para cualquier artista en territorio mexicano.

La máxima figura del reggaetón mexicano llegará al imponente Auditorio Nacional

El calendario de presentaciones para este 2026 ya es oficial y promete encender las principales plazas del país con una producción de primer nivel. La ruta comenzará en la capital y se extenderá por puntos estratégicos donde el género urbano tiene mayor fuerza. Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex este 22 de enero a partir de las 11:00 a.m., por lo que se recomienda a los interesados estar prevenidos para el alta demanda.

Anota los días y prepara el outfit, porque el perreo llegará a las ciudades más importantes:

19 de abril – Auditorio Nacional – Ciudad de México 24 de abril – Teatro Estudio Cavaret – Guadalajara 25 de abril – Auditorio Explanada – Puebla 1º de mayo – ShowCenter – Monterrey 2 de mayo – Foro Arapa – Querétaro



El ascenso meteórico de la jarocha desde el maquillaje hasta las listas

La trayectoria de Yeri Mua es un ejemplo de visión y evolución constante en la industria del entretenimiento digital y musical. Lo que comenzó en 2018 como transmisiones en vivo enfocadas en el mundo de los cosméticos, se transformó en 2023 en una carrera musical disruptiva. Al cierre de 2025, la cantante alcanzó la impresionante cifra de más de 6 millones de oyentes mensuales, demostrando que su impacto en el reggaetón mexicano es una realidad contundente.

Actualmente, la intérprete domina los listados de popularidad con temas que se han convertido en himnos de las discotecas. Éxitos recientes como “Amor de Anexo”, “Ya Cogí con Otro” y su colaboración con Bellakath, “Él No Es Tuyo”, se suman a los ya clásicos “Chupón” y “Línea del Perreo”. Estos lanzamientos no solo le otorgaron el premio a “Artista del Año” en los TikTok Awards 2025, sino que la mantienen en la cima de las tendencias globales.