Regresa la magia de “El Cascanueces” al Auditorio Nacional

noviembre 27, 2025

La magia de “El Cascanueces” regresa este diciembre a la CDMX con 10 funciones en el Auditorio Nacional, donde la imaginación, el baile y la música se unen en este clásico cuento navideño. Así, la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes unen talentos del 18 al 23 de diciembre, para presentar esta obra que marca el inicio de la Navidad.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Compañía Nacional de Danza (CND) y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA), se han unido para presentar una nueva edición de El Cascanueces.

La versión de la Compañía Nacional de Danza, cuenta con la dirección coreográfica de la maestra polaca Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov, y la partitura inmortal de Piotr Ilich Chaikovski interpretada en vivo. Asimismo, esta producción cuenta con grandes bailarines en una historia que sigue conquistando a cientos de familias.

Puesta en escena de El Cascanueces

Esta obra, replicada a nivel mundial a través del famoso ballet de Chaikoski cada diciembre, se basa en el cuento de E.T.A. Hoffmann “El Cascanueces y el rey de los ratones” (1816), en donde una joven llamada Clara, recibe como regalo de Navidad un cascanueces, mismo que cobrará vida al anochecer para enfrentarse contra el Rey de los ratones. Así, la valentía de Clara hará que se una a esta batalla junto a su cascanueces y conozca un mundo mágico lleno de seres increíbles.

La Orquesta del Teatro de Bellas Artes, de la presentación de la CND, será dirigida por el azerbaiyano Ayyub Guliyev —director principal del Teatro Estatal de Ópera y Ballet de Azerbaiyán, ganador del Concurso Toscanini 2011 e invitado titular en el Teatro Mariinski, quien interpretará en vivo la música de Chaikovski.

Por otro lado, la puesta en escena incluirá a estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana y de la Escuela Nacional de Danza Clásica Contemporánea en los roles de Clara, Fritz, soldados, ratones, bombones y angelitos, entre otros personajes.

Ubicación, horarios y boletos

Este clásico del ballet se presentará los días jueves 18 y viernes 19 de diciembre a las 19:30 horas, sábado 20, lunes 22 y martes 23 a las 12 y 18 horas y finalmente, el domingo 21 de diciembre a las 12 y 17 horas.

Actualmente, los boletos están disponibles en taquillas del Auditorio Nacional, con un precio que va desde los $420 pesos, así como en el sistema Ticketmaster. Para mayor información, te sugerimos consultar la página oficial del INBA.