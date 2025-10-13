Cazzu inicia su gira Latinaje En Vivo con dos conciertos agotados en el Auditorio Nacional

octubre 13, 2025

Después de un impactante comienzo en Argentina, Cazzu llegó a México para continuar su esperada gira Latinaje En Vivo, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. La artista abrirá con dos presentaciones completamente agotadas en el Auditorio Nacional, los días 14 y 15 de octubre, antes de llevar su espectáculo a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla, programadas para los días 16, 18, 22 y 24 de octubre, respectivamente.

Su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo marcada por el entusiasmo de decenas de fanáticos que la recibieron con pancartas, aplausos y gritos de emoción, dejando ver la conexión tan genuina que la cantante argentina mantiene con su público mexicano. Este encuentro espontáneo reflejó la cercanía y el cariño que Cazzu ha construido con una audiencia que la ha acompañado en su ascenso como una de las figuras más influyentes del trap latino.

Latinaje representa una nueva etapa artística y cultural para Cazzu

Con esta gira, Cazzu reafirma su posición como una de las artistas más destacadas del género urbano en Latinoamérica, gracias a su estilo único que mezcla fuerza escénica, sensualidad y discurso social. Su propuesta ha logrado romper barreras dentro de la industria, consolidándola como una voz que trasciende lo musical para convertirse en símbolo de empoderamiento y autenticidad.

Además de su trayectoria en los escenarios, la cantante también ha incursionado en el ámbito literario con su libro “Perreo, una revolución”, donde explora la relación entre el movimiento urbano y la libertad femenina, reforzando su papel como referente cultural contemporáneo.

Su más reciente disco, Latinaje, ha sido pieza clave de esta nueva etapa. El álbum debutó en elpuesto número 4 de Billboard Top Latin Pop Albums, posicionándose como uno de los lanzamientos más sólidos del año y generando gran expectativa por su interpretación en vivo.

Éxito internacional y reconocimiento en los Premios Billboard 2025

El fenómeno Cazzu sigue expandiéndose. La artista argentina no solo agotó las fechas de su gira en México, sino que también recibió dos nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025: una por “Top Latin Pop Album del Año” y otra como “Artista Femenina del Año”.

Estos reconocimientos confirman su impacto dentro de la industria y su capacidad para reinventarse en cada proyecto. Con Latinaje En Vivo, Cazzu promete una experiencia poderosa que une la energía del trap con la sensibilidad del pop, en una gira que sin duda marcará un hito en su carrera y en la escena musical latinoamericana.