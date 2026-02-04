Mitski confirma regreso a México con un show orquestal en el Auditorio Nacional

febrero 3, 2026

La aclamada figura del indie rock, Mitski, ha confirmado su regreso a los escenarios mexicanos para el próximo 23 de marzo. Esta presentación en el Auditorio Nacional forma parte del lanzamiento de su octavo material discográfico titulado Nothing’s About to Happen to Me, el cual estará disponible a nivel mundial el 27 de febrero bajo el sello Dead Oceans.

La narrativa del octavo álbum explora la libertad y la reclusión femenina en el hogar

En esta nueva entrega, Mitski se sumerge en una profunda historia conceptual centrada en una mujer recluida en una casa desordenada, explorando la dualidad de ser marginada en el exterior pero libre en su intimidad. Para trasladar esta complejidad al escenario, la artista contará con el acompañamiento de una banda en vivo y una orquesta, elevando la experiencia sonora a niveles cinematográficos.

El sencillo principal, “Where’s My Phone?”, ya se encuentra disponible junto a un video dirigido por Noel Paul. Inspirado en la novela de Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, el clip muestra a Mitski en un “estilo de realización fílmica bastante lúdico y primitivo”, interpretando a una mujer paranoica que protege su hogar gótico frente a intrusos absurdos.

Trayectoria de una estrella indie que ha logrado conquistar la industria cinematográfica global

Con siete álbumes previos y múltiples certificaciones de Oro, Mitski ha sido descrita por Rolling Stone como la creadora de “la música más seductora y enigmática del indie rock”, mientras que NPR destaca que su arte “sigue transformándose de maneras realmente brillantes y maravillosas”. Su éxito global “My Love Mine All Mine” cuenta ya con cuatro certificaciones de Platino, consolidando su estatus como un fenómeno cultural.

Además de su faceta como solista, ha destacado por colaboraciones con David Byrne y Florence And The Machine, y actualmente escribe la música para la adaptación de The Queen’s Gambit. Su impacto es tal que en octubre de 2025 su filme de concierto, Mitski: The Land, se proyectó en más de 600 cines en 30 países, reafirmando que es “la rara estrella indie que ha merecido el tratamiento cinematográfico” (Uproxx).

Nuria Zapata abrirá el concierto con su propuesta experimental bajo el nombre de La Zorra Zapata

El evento contará con la participación especial de La Zorra Zapata, proyecto de la artista peruana Nuria Zapata. Radicada en México, su propuesta navega entre el pop experimental y las influencias latinas, utilizando loop stations para crear atmósferas íntimas. Su sonido es descrito como una experiencia envolvente que equilibra la delicadeza con la fuerza rítmica, ofreciendo una apertura “sutil, rítmica y expansiva” para la noche.

Fechas de preventa y venta general para el concierto de Mitski en el Auditorio Nacional

Para los seguidores interesados en asistir a lo que la crítica define como un “estudio hipnotizante sobre movimiento” (Variety) y un show “inusual, enigmático y completamente fascinante” (The Guardian), las fechas clave para adquirir entradas son:

Preventa Banamex: 12 de febrero.

Venta General: 13 de febrero.

Los boletos podrán adquirirse a través del sistema Ticketmaster o directamente en las taquillas del Auditorio Nacional.