Colapsa pantalla durante concierto de “El Tri” en Auditorio Nacional

octubre 13, 2025

El concierto sinfónico de El Tri en el Auditorio Nacional, que celebraba el 57 aniversario de la banda y los 40 años de su disco “Simplemente”, fue interrumpido abruptamente este domingo cuando una pantalla gigante de 19 metros de alto se desprendió parcialmente de su estructura durante la primera canción del espectáculo.

“Nunca pasan estas mamadas más que cuando toca El TRI“, expresó Lora ante el público, mientras los asistentes respondían con rechiflas y gritos de “uleeero”.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 19:11 horas, cuando Alex Lora y su banda interpretaban “Perro negro”, el primer tema del repertorio.

Según testigos, “se reventaron las cadenas” que sostenían la pantalla lateral, provocando que la estructura girara hacia el escenario.

El concierto se reanudó después de aproximadamente 25 minutos, una vez que el equipo técnico logró asegurar la pantalla en su posición original con equipo nuevo. En un comunicado posterior, la banda aclaró que “en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del público, del grupo o del personal técnico”, señalando que el equipo defectuoso pertenecía a “un proveedor externo ajeno al recinto”.

El Tri, uno de los grupos de rock mexicano más reconocidos, celebraba cuatro décadas de su álbum debut “Simplemente”, que vendió más de 100 mil copias e incluyó el éxito “Triste Canción”. Pese al incidente, el show continuó con la característica actitud humorística de Lora, quien pidió al público “fingir como si nada hubiera ocurrido” para la grabación del evento.}