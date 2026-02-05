Autoridades de salud buscan llegar al 100 por ciento de cobertura contra sarampión

febrero 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se busca llegar al 100 por ciento en la cobertura de vacunación contra el sarampión en la población veracruzana de 6 meses a 49 años, señaló el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Leonel Efrén Rivera Pinete.

El funcionario estatal, dijo que en coordinación con otras dependencias de salud se llevan a cabo acciones de vacunación en los 212 municipios de la entidad.

Detalló que el personal se traslada de los centros de salud a las colonias de los municipios, tocando casa por casa en búsqueda de niños y niñas a partir de los 6 meses y hasta adultos de 49 años que no cuenten con su esquema completo contra el sarampión.

“Se han colocado módulos en todos los municipios, cabeceras municipales y dentro de los centros de salud para vacunar a toda la población, se han establecido brigadas en conjunto con Promoción de la Salud y con el IMSS-Bienestar para llegar a lugares en donde hay pacientes que no pueden acudir al centro de salud”.

Asimismo, se realizan los llamados “cercos vacunales” correspondientes en donde se han presentado casos de sarampión para proteger a la población de Veracruz.

“Estamos protegiendo a la población de Veracruz y evitar que la enfermedad se siga propagando”.

QUE ES EL SARAMPIÓN

Por otra parte las autoridades de la Secretaría de Salud recordaron a la población que el sarampión es una enfermedad que inicia con síntomas respiratorios, conjuntivitis, moco y tos.

“Posterior a esto, en el segundo o tercer día de lo que pareciera una enfermedad respiratoria aparece una lesión en la piel, caracterizada por lesiones rojas, ligeramente calientes en la piel que se expanden por todo el cuerpo”.

Ante ello, es necesario que ante síntomas de enfermedad respiratoria, fiebre o erupción en la piel, deberán acudir de inmediato a su centro de salud más cercano para su atención.

Destacaron que se cuentan con vacunas efectivas, para el caso de los niños la triple viral que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, la cual se aplica al año y a los 18 meses; en el caso de los adultos se aplica la Doble Viral o SR, que protege contra sarampión y rubéola, para personas sin antecedentes de haberla aplicado.

“En los centros de salud se está intensificando la aplicación de esta vacuna porque hay muchos adultos que no tienen el esquema completa y no recuerdan si se aplicó o no”, finalizaron.