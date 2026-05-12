Desigualdad en plataformas digitales: La alerta de la UNAM

mayo 11, 2026

La desigualdad en plataformas digitales representa una nueva amenaza para la vida pública y la privacidad. Así lo advirtió el antropólogo Néstor García Canclini durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

De acuerdo con Cadena Política, el especialista señaló que los usuarios se han convertido en “ciudadanos monitoreados” por las grandes corporaciones tecnológicas. Al utilizar correos electrónicos y redes sociales, las personas entregan constantemente datos sobre sus gustos, rutas y afectos. Esta dinámica transforma la participación ciudadana en un insumo para mecanismos de control y vigilancia masiva.

El investigador explicó que las tecnologías digitales prometieron inicialmente espacios más horizontales para la sociedad. Sin embargo, con el tiempo consolidaron una preocupante concentración de poder. La desigualdad en plataformas digitales surge porque pocas empresas controlan la información global en alianza con diversos gobiernos. Aunque las redes sociales sirven para organizar marchas y peticiones, también funcionan como herramientas de monitoreo constante. García Canclini sostiene que hemos transitado de una sociedad civil participativa hacia una “sociedad de vigilancia” administrada por algoritmos.

La llegada de la inteligencia artificial a finales de 2022 aceleró estas disputas de poder. Según el académico, las interacciones digitales ahora dependen de sistemas que administran la información de forma individualizada. Esto fragmenta la opinión pública y reduce los espacios colectivos de discusión, como las asambleas o la prensa tradicional. El diseño de los teléfonos móviles favorece el aislamiento en lugar de la convivencia comunitaria. Esta tendencia debilita la capacidad de los ciudadanos para construir agendas públicas compartidas y defender sus derechos frente a las plataformas.

La gestión algorítmica de la información ha desplazado la hegemonía de los medios masivos tradicionales. Antes, la radio y la televisión construían una conversación social más colectiva, a pesar de sus sesgos. Hoy, la desigualdad en plataformas digitales se manifiesta en cómo los algoritmos deciden qué vemos y con quién conversamos. En la sociedad de 2026, esta dependencia tecnológica redefine las jerarquías sociales y el acceso al conocimiento. Asimismo, la economía tecnológica en 2026 prioriza la monetización de datos personales sobre el bienestar del usuario final.

Por ahora, los estudios de comunicación buscan mecanismos para proteger a las audiencias digitales. García Canclini subrayó la necesidad de recuperar la conversación comunitaria frente al individualismo que imponen las aplicaciones móviles. El reto actual es humanizar la tecnología para evitar que los algoritmos dicten la totalidad de nuestra vida pública. Las instituciones académicas deben liderar este análisis para proponer alternativas que garanticen una participación digital más justa y equitativa.