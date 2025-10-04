Aun con inundaciones, Veracruz registra un déficit de lluvias

octubre 4, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La jefa de Hidrometeorología del organismo cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, dio a conocer que a pesar de las lluvias que se han registrado en los últimos días, la entidad reporta un déficit de por lo menos un 25 por ciento de precipitaciones.

Explicó que ha llovido mil 280 milímetros de lluvia, pero aún así no es lo que llueve normalmente.

“Con corte al 1 de octubre se tiene que en Veracruz ha llovido en promedio mil 280 milímetros; esto es 75 por ciento de lo que normalmente llueve para estas fechas, continuamos por debajo de la media”, dijo.

Señaló que con esa cifra, este 2025 se ubica como en cuarto año más seco, apenas por debajo de 2019, 2023 y 2022.

“Aunque hemos tenido precipitaciones estas han sido muy locales, entonces estamos todavía como el cuarto año más seco desde 1981”.

De acuerdo con la estadística el mes con mayor déficit durante este año ha sido junio cuando se registró un faltante de 86 por ciento de la lluvia prevista para ese mes.