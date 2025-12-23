Aumenta la demanda de gorros oncológicos ante incremento de casos de cáncer

diciembre 23, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El incremento en los casos de cáncer, especialmente en niñas, niños, adolescentes y mujeres, ha provocado un aumento constante en la demanda de pelucas y gorros oncológicos, dio a conocer Griselda Acosta, fundadora de la asociación Dona Tu Cabello. Sofía Dona una Ilusión AC.

Señaló que, de manera lamentable, cada año se incrementan las solicitudes de apoyo, principalmente para menores de entre uno y 14 años, así como mujeres adultas que enfrentan tratamientos de quimioterapia.

“Las cifras van creciendo y el aumento es parejo, tanto en mujeres como en niñas y niños. Lamentablemente cada año crece más”, expresó.

Con la idea de recabar fondos y seguir haciendo gorros oncológicos invitaron a participar de la Carrera de Botargas con Causa que se realizará el 4 de enero en el Nido del Halcón de 10:30 a 14 horas.

Explicó que el alto costo de las pelucas oncológicas representa una barrera importante para muchas familias, ya que una peluca elaborada con cabello natural puede alcanzar un precio promedio de 3 mil pesos, lo que las vuelve inaccesibles para la mayoría de los pacientes.

Ante esta situación, los gorros oncológicos se han convertido en una alternativa solidaria que ayuda a enfrentar los efectos físicos y emocionales de la enfermedad, como la pérdida de cabello, cejas y pestañas, lo cual impacta directamente en el estado de ánimo de quienes reciben tratamiento.

Acosta informó que en 2023 la asociación entregó alrededor de 100 gorritos oncológicos, cifra que aumentó a 150 donaciones en 2024, beneficiando principalmente a niñas y mujeres adultas.

Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar apoyando esta causa, ya que la demanda sigue en aumento y la solidaridad es clave para acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad.