“MÉXICO VIVE HOY UNA PROFUNDA TRANSFORMACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA”: EMILIA CALLEJA ALOR, DIRECTORA GENERAL DE CFE

abril 15, 2026

Participa en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, organizada por la Secretaría de Energía (SENER)

El compromiso de la CFE es generar, transmitir y distribuir energía suficiente, limpia, confiable y justa

La Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, participó en el conversatorio “Energía y Sustentabilidad: innovación desde el sector público”, con el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), José Antonio Rojas Nieto, como parte del segundo día de actividades de la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar, que organizó la Secretaría de Energía que encabeza Luz Elena González Escobar.

“Bajo el liderazgo de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, México hoy vive una profunda transformación en materia energética”, en su ponencia, Calleja Alor, enfatizó tres aspectos fundamentales, el primero, la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de un Plan de Expansión sin precedentes que contempla inversiones de 30 mil millones de dólares durante este sexenio, articulados en un portafolio de 58 proyectos que se traducen en 138 líneas de transmisión y 249 subestaciones eléctricas a lo largo del país. Asimismo, puntualizó que la cobertura eléctrica nacional alcanza hoy el 99.7%, frente a un promedio mundial del 91.3%.

El segundo aspecto clave, México avanza hacia una transición energética ordenada, soberana y comprometida con el medio ambiente. Hoy, las energías renovables representan cerca del 26% de la capacidad instalada del país. En esta materia, se suman los sistemas de almacenamiento con baterías a gran escala y tecnologías como los sistemas STATCOM, que mantienen estable la red en tiempo real frente a las variaciones de las fuentes renovables.

En el tercer bloque, energía y bienestar, la titular de la CFE afirmó: “nuestra responsabilidad es asegurar que la energía eléctrica llegue a todas y todos los mexicanos en cada rincón del país, las 24 horas del día, los 365 días del año.” La CFE, concluyó, construye un Sistema Eléctrico Nacional confiable, justo, seguro y consistente, capaz de sostener el presente y de honrar el futuro.