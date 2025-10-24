Asegura SSP 259 dosis, 3 mil kg de sustancias ilícitas y 45 vehículos robados

octubre 24, 2025

Xalapa, Ver., viernes 23 de octubre del 2025.- En el marco de la Estrategia de Seguridad Pública Estatal, diseñada para garantizar el orden público en el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de Policía Estatal y en coordinación con fuerzas federales y autoridades municipales, intensificó los operativos preventivos y disuasivos en diversas regiones de Veracruz, logrando importantes resultados en el combate a la delincuencia.

Durante los últimos días, derivado de los despliegues tácticos y recorridos de vigilancia, se logró el aseguramiento de 259 dosis de sustancia similar al cristal, 97 dosis y 3 mil 253 kilogramos de hierba verde con las características de la marihuana, ocho armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, dos armas blancas, dinero en efectivo, básculas, pipas y teléfonos móviles. Además, fueron recuperados 45 vehículos con reporte de robo.

Derivado de los operativos mencionados, 58 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad competente, entre ellas un menor de edad.

Estas acciones forman parte del esquema integral de seguridad encabezado por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, enfocado en fortalecer la presencia policial y reducir los índices delictivos en la entidad. La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso con la ciudadanía de continuar trabajando con firmeza, transparencia y coordinación interinstitucional para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias veracruzanas.