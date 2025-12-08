Asegura SSP 22 vehículos y decomisa probables estupefacientes

diciembre 8, 2025

Xalapa, Ver., lunes 08 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales y municipales, en el marco de la Estrategia Estatal de Seguridad, detuvo a 33 personas por la presunta comisión de diferentes delitos.

Los operativos se realizaron en Álamo, Tuxpan, Chicontepec, Poza Rica, Tantoyuca, Martínez de la Torre, Xalapa, Teocelo, Emiliano Zapata, Úrsulo Galván, Córdoba, Nogales, Ixtaczoquitlán, Atoyac, Aquila, Tomatlán, Totutla, Veracruz, Medellín, José Azueta, Santiago Tuxtla, Chacaltianguis, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y Tierra Blanca.

En Zempoala, localidad de Úrsulo Galván, fue rescatado un hombre presuntamente privado de la libertad, quien fue trasladado a un hospital para su valoración.

Por presuntos delitos contra la salud, fueron aprehendidas 23 personas, a quienes les aseguraron 156 dosis y una bolsa de una sustancia con las características de cristal, así como 29 dosis y 23.1 kilogramos de hierba verde similar a la marihuana.

Asimismo, por el delito de portación ilegal de arma de fuego, fueron detenidas seis personas, a quienes les decomisaron cinco armas de fuego cortas, un cargador, cartuchos útiles, dos armas blancas, una máscara facial, una tabla de castigo, teléfonos celulares y una cámara de videovigilancia.

En recuperación de vehículos, elementos de la SSP aseguraron nueve vehículos con reporte de robo y 13 sin reporte, dando como resultado cuatro detenidos. Tanto las personas como los objetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública reitera su compromiso con las y los veracruzanos de mantener presencia operativa permanente, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y las acciones preventivas que garanticen la paz, el orden y la tranquilidad en la entidad.