Antorchistas realizan bloqueo frente a CMAS por falta de agua y drenajes desbordados

agosto 13, 2025

Integrantes de la organización Antorcha Campesina protestaron y bloquearon durante casi una hora la avenida Miguel Alemán, en la ciudad de Xalapa, frente a la Comisión Municipal de Agua Saneamiento (CMAS), para exigir agua potable en colonias que carecen de este servicio desde hace 15 años.

Los quejosos cerraron la importancia vía de comunicación poco antes de las 13:00 horas de este miércoles 13 de agosto, para reclamar una respuesta favorable.

De acuerdo con Fabián de Jesús Cano García, dirigente del Movimiento Antorchista en Xalapa, se exige la implementación de proyectos de agua potable en colonias afectadas.

Además, criticó la falta de atención y avances en solicitudes para la ampliación de la red hidráulica, que han dejado a familias sin acceso al agua potable.

El entrevistado detalló que la manifestación se llevó a cabo después de una reunión convocada por CMAS, en la que participarían funcionarios, como la directora Ana Iris Ruiz Gómez; sin embargo, el encuentro no derivó en acuerdos, ya que la funcionaria se retiró antes de concluir la mesa de trabajo.

Añadió que entre sus demandas destaca la limpieza de fosas sépticas en las colonias Humberto Aguirre y 6 de Junio, donde las aguas negras están desbordadas y representan un riesgo para la población.

En zonas como El Roble y Lomas de Santa Fe, los vecinos siguen sin acceso al servicio de agua potable desde hace más de 15 años.

“Ahorita estamos exigiendo que se comprometan a hacer la ampliación de red del agua potable en la colonia El Roble, que se desasolven las pozas de las colonias 6 de Junio, Humberto Aguirre, que son un foco de infección grandísimo. Están las aguas negras llegando a las casas, a la calle. En la colonia Manantiales también allí ya existe el proyecto realizado. No se quiere poner el agua, no se quiere echar el agua para la colonia. Años también tienen los compañeros así y es una situación que, como digo, provoca problemas entre la sociedad”, finalizó Cano García.