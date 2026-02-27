CMAS y ciudadanos sanean lago de Las Ánimas

febrero 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y el apoyo de Seguridad Pública Estatal, implementó un operativo permanente de limpieza en los lagos de Las Ánimas, en Xalapa.

Los trabajos, que iniciaron formalmente este jueves 26 de febrero, se centran en el retiro manual de algas y «lentejilla», plantas acuáticas que han proliferado de manera acelerada debido a procesos naturales y la acumulación de nutrientes.

Las cuadrillas de trabajadores operan en un horario de 9:00 a 15:00 horas, utilizando lanchas para acceder a las zonas más profundas del lago.

La magnitud del problema es considerable: se estima que diariamente se retiran cerca de dos camiones de volteo cargados con material vegetal. Esta limpieza no solo busca mejorar la estética del paisaje, sino evitar la eutrofización, un proceso que agota el oxígeno del agua y pone en riesgo la vida de las especies que habitan el ecosistema.

Jorge Luis Portillo, presidente de la Asociación Civil de Lagos y Parques de Las Ánimas, enfatizó que estas labores son un esfuerzo colectivo por un patrimonio que pertenece a todos los xalapeños y veracruzanos.

Subrayó que, aunque el retiro manual es fundamental, el problema debe atacarse de raíz. Para ello, se requiere la colaboración de los tres niveles de gobierno para identificar y erradicar las descargas de aguas negras que alimentan el crecimiento excesivo de la vegetación acuática, así como una reingeniería en el sistema de drenaje de la zona.

La recuperación del lago no depende únicamente de la maquinaria y el personal operativo, sino del comportamiento de los visitantes.

La organización civil hizo un llamado enérgico a quienes acuden a caminar o ejercitarse en el área para que no dejen basura ni desperdicios, ya que los desechos sólidos agravan la contaminación y dificultan las labores de saneamiento.

«Debemos cuidar nuestro medio ambiente», recordó Portillo, señalando que la preservación de este espacio es vital para la biodiversidad urbana de Xalapa.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas, mientras las autoridades municipales y estatales analizan soluciones técnicas definitivas para garantizar que las aguas que llegan a los lagos estén libres de contaminantes orgánicos.