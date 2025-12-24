Antorchistas instalan plantón permanente en Coatepec por retiro de ambulantes

diciembre 24, 2025

Integrantes del Movimiento Antorchista establecieron un plantón permanente frente al Palacio Municipal de Coatepec, cumpliendo tres días de movilizaciones ininterrumpidas tras el desalojo de vendedores ambulantes ejecutado la madrugada del pasado lunes.

Esto ocurre después de que la gobernadora Rocío Nahle García se pronunciara en contra de los parquímetros, proyecto que motivó el retiro de los comerciantes.

Los manifestantes denunciaron que el operativo, ordenado por la administración de Raymundo Andrade Rivera, se realizó de forma sorpresiva y con un uso excesivo de la fuerza pública.

Según los afectados, no se les permitió rescatar sus herramientas de trabajo ni mercancía perecedera, lo que ha generado pérdidas económicas críticas para decenas de familias que dependen del comercio informal.

“Nos dejaron sin sustento en plena temporada decembrina», señalaron los líderes del movimiento, quienes exigen la reinstalación inmediata en sus espacios tradicionales sobre las calles Miguel Lerdo y Primera de Carlos A. Carrillo.

Ante la falta de canales de comunicación con el Ayuntamiento saliente, los comerciantes han solicitado formalmente la intervención del Gobierno del Estado para que actúe como mediador.

Argumentan que, hasta el momento, no han recibido propuestas de reubicación ni alternativas para regularizar su actividad, por lo que el plantón se mantendrá de manera indefinida como medida de presión para frenar lo que consideran una violación a su derecho al trabajo.

Para este 24 de diciembre, los inconformes anunciaron una serie de marchas y concentraciones pacíficas en distintos puntos del Pueblo Mágico, con el fin de visibilizar su situación ante el turismo y la ciudadanía local.

Mientras tanto, el centro de la ciudad permanece bajo vigilancia policial, en un escenario donde la exigencia de los comerciantes se cruza con la incertidumbre sobre el futuro de la movilidad urbana y la transición hacia el nuevo gobierno municipal.