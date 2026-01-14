CMAS atiende fuga en la red hidráulica del Circuito Presidentes

enero 14, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa lleva a cabo trabajos de reparación de una fuga en la red general de agua potable ubicada en el Circuito Presidentes, una de las arterias viales con mayor afluencia vehicular de la ciudad.

El gerente de Operación y Mantenimiento de CMAS, Rubén Cárdenas, explicó que para atender la contingencia se desplegó personal especializado que, mediante el uso de equipos geófonos, logró ubicar con precisión el punto de la fuga, lo que permite reducir riesgos y evitar daños mayores durante las labores de excavación.

Una vez identificado el sitio afectado, se realizó la planeación de los trabajos de reparación, con un tiempo estimado de hasta 12 horas, aunque se buscará concluir las maniobras antes de lo previsto para disminuir las molestias a la ciudadanía.

El funcionario destacó que, al tratarse de una vía rápida, se reforzó la presencia de cuadrillas para agilizar la intervención y minimizar tanto las afectaciones al suministro de agua como al tránsito vehicular.

Dijo que CMAS reitera su disposición para mantener informada a la población y atender cualquier inquietud relacionada con estos trabajos.