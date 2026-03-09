CMAS advierte sobre posible sanción por desperdicio de agua en Xalapa

marzo 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Aunque actualmente la ciudad de Xalapa cuenta con disponibilidad de agua, el desperdicio del recurso podría derivar en sanciones para quienes incurran en prácticas como lavar autos o pisos con manguera, advirtió el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Eric Omar Juárez Valladares.

El funcionario explicó que el sistema de abasto aún opera con niveles suficientes; sin embargo, señaló que el volumen concesionado del río Huitzilapan ha registrado una ligera disminución. De los mil litros por segundo autorizados, actualmente se dispone de entre 920 y 950 litros por segundo.

A esta situación, dijo, se suman las fugas que existen en la red hidráulica, muchas de las cuales no son visibles debido a que se presentan debajo de las calles y el agua se filtra hacia el subsuelo, lo que dificulta su detección.

“Tenemos que detectarlas con métodos muy sofisticados y costosos, utilizando instrumentos especiales para monitorear las fugas que están bajo tierra y que no se advierten a simple vista”, explicó.

Ante el desperdicio de agua potable en algunos hogares, Juárez Valladares consideró que sería necesario aplicar sanciones a quienes hagan un uso irresponsable del recurso, aunque reconoció que actualmente no existen multas establecidas para este tipo de conductas.

“Sí sería deseable aplicar multas a ese tipo de comportamientos de dispendio, porque después cuando no tienen agua nos reclaman, pero cuando la tienen la desperdician”, señaló.