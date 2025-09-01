Ambiente calurso y lluvias por la tarde en Veracruz

septiembre 1, 2025

Este día, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Todas las lluvias con descargas eléctricas. A su vez, la onda tropical núm. 29 se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa Central, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional. Asimismo, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. Por otra parte, una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará al sistema frontal (núm. 1), que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Finalmente, la onda tropical núm. 28 ha dejado de afectar al país.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

Para más información de la tormenta tropical Kiko en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de septiembre de 2025:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de septiembre de 2025:



Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de septiembre de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 01 de septiembre de 2025:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; y con posibles tolvaneras: Baja California.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo nublado con lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del sur y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Península de Baja California: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente muy caluroso en la región y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de chubascos en Baja California. Viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Baja California; y rachas de hasta 45 km/h en zonas de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado con bancos de niebla en sierras. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noroeste de Sonora; lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur) y muy fuertes en Sonora, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y rachas de hasta 45 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit; y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán (costa), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento del este y sureste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Nayarit. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región y ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero; y de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Guerrero; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Chiapas y Oaxaca.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente templado, y fresco con bancos de niebla en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Tamaulipas, además de lluvias fuertes en Tabasco, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento del este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, así como rachas de hasta 45 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Durante la mañana, ambiente cálido y cielo parcialmente nublado a medio nublado. Por la tarde, ambiente caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Campeche y Yucatán, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Quintana Roo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la península.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco a templado, frío en la sierra de Durango y con bancos de niebla en sierras de Chihuahua, Durango y San Luis Potosí. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Chihuahua (centro); muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Durango; y fuertes en San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de chubascos en Zacatecas y Aguascalientes. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido y templado en sierras; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos; y fuertes en Guanajuato y Querétaro, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo; así como rachas de hasta 45 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Álvaro Obregón, CDMX, 59.0; Campeche, Camp., 55.0; Ocoyoacac, Edo. Méx., 51.0; La Paz, B.C.S., 48.0; Acapulco de Juárez, Gro., 42.0 y Cacahoatán, Chis., 40.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ejido Nuevo León, B.C., 45.8; Ciudad Constitución, B.C.S., 40.4; Piedras Negras, Coah., 40.2; Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, 37.7; Culiacán, Sin., 37.4; Pilares de Nacozari, Son. y Mérida, Yuc., 36.2 y Tacubaya, CDMX, 26.8.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac., 12.2; Toluca, Edo. Méx., 13.0; Tulancingo, Hgo., 14.4; Colotlán, Jal. y San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.5; Tlaxcala, Tlax., 15.0 y Tacubaya, CDMX, 15.4.