Ambiente caluroso y lluvias en Veracruz

agosto 29, 2025

Para hoy, el monzón mexicano, el aire húmedo generado por la corriente en chorro subtropical, y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en noroeste de México; chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California. La onda tropical núm. 27 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y el aire húmedo del océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México, una vaguada en altura en el noreste del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos; puntuales fuertes en Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila; así como lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Tamaulipas. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano y la entrada de aire húmedo del mar Caribe, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo. Finalmente, persistirá el ambiente caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 °C en el noreste de Baja California, zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como en el suroeste de Guerrero, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur), Tamaulipas (oeste y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur).

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo

Pronóstico de lluvias para hoy 29 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 29 de agosto de 2025:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero (suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste) y Puebla (norte y suroeste).



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 29 de agosto de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 29 de agosto de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla o neblina en zonas altas, y con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el suroeste del Estado de México; cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Estado de México, e intervalos de chubascos en Ciudad de México, todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 40 km/h. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en zonas serranas de norte de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en zonas de Baja California Sur y noreste de Baja California, así como ambiente cálido en sierras de la región; cielo medio nublado a nublado, con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California, acompañadas con descargas eléctricas. Viento del noroeste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo despejado a medio nublado; ambiente cálido, siendo templado en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Sinaloa y muy caluroso en zonas de Sonora; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y puntuales fuertes en Sinaloa, todas con descargas eléctricas, y posible caída de granizo, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Sinaloa, y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora.

Pacífico Centro: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco a templado con bancos de niebla en zonas altas, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, así como ambiente templado en sierras de la región, prevaleciendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur) y Michoacán (suroeste y sur); cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el oeste de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Oaxaca y Chiapas, y muy caluroso en el suroeste de Guerrero, prevaleciendo la onda de calor en Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur); cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Guerrero (este), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte, centro y sur), todas las lluvias con descargas eléctricas, mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas y rachas de componente norte de igual intensidad en el istmo y golfo de Tehuantepec; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 20 a 30 km/h en Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado; ambiente cálido, siendo templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Veracruz y Tabasco, y muy caluroso en zonas de Tamaulipas, prevaleciendo la onda de calor en Tamaulipas (oeste y sur); cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Tabasco.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35°C en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Yucatán, y puntuales fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Quintana Roo.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de Coahuila, norte de Nuevo León, norte y este de Chihuahua y este de San Luis Potosí, siendo fresco en sierras de la región, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Durango y San Luis Potosí, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y norte) y Nuevo León (sur); lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Durango, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla en zonas altas; ambiente fresco, siendo frío en zonas serranas de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, con temperaturas mínimas menores a 5 °C en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla, así como ambiente templado en zonas de Morelos. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Querétaro y noreste de Hidalgo, así como ambiente templado en sierras de la región; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Morelos y Puebla, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Tlaxcala.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

La Paz (Quemado), B.C.S. 40.0; La Magdalena Contreras (Huayatla) y Cuajimalpa de Morelos (Desierto de los Leones), Cd. de Méx. 33.0; Ángel Albino Corzo (El Triunfo), Chis. y Ocoyoacac (El Zarco), Edo. de Méx. 32.0; Saltillo, Coah. 9.0; Chetumal, Q. Roo 4.4 y Tlaxcala, Tlax. 2.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Piedras Negras, Coah. 41.5; Hermosillo, Son. 40.5; Ejido Nuevo León y San Felipe, B.C. 39.2; Ciudad Victoria, Tamps. 38.6; Monterrey, N.L. 37.9 y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 27.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Tulancingo, Hgo. 11.6; Morelia, Mich. 11.8; Tlaxcala, Tlax. 12.2; Puebla, Pue. y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.4; Saltillo Coah. 14.8; San Cristóbal de las Casas, Chis. 14.9 y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 15.0.