Ambiente caluroso y lluvias aisladas en Veracruz

agosto 26, 2025

Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas con descargas eléctricas. Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical núm. 25, que se desplazará sobre el occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país; con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima. Se prevé que la onda tropical núm. 25, continúe avanzando hacia el oeste y que al final del día dejé de afectar al país. Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con la onda tropical núm. 26, que se desplazará sobre el sureste y sur del país, y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California.



Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo

Para más información de la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-oceano-pacifico

Pronóstico de lluvias para hoy 26 de agosto de 2025:



Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de agosto de 2025:



Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.



Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de agosto de 2025:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de agosto de 2025:



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua y Oaxaca.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas occidentales de Baja California Sur.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en partes altas, con temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde, cielo nublado, ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento del noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo medio nublado, con bancos de niebla en la costa oeste de la península; ambiente cálido, y templado en sierras de la región. Posibles lluvias aisladas matutinas en el sur de la península. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, y extremadamente caluroso en el noreste de Baja California; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Baja California Sur, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Baja California. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas altas de la región; ambiente cálido y templado en sierras; y posibles lluvias aisladas. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; cielo nublado, con lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Sinaloa, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco a templado, y cálido en costas de la región, posibles lluvias aisladas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco (oeste) y Colima (norte); y puntuales muy fuertes en Michoacán; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de la región. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo parcialmente nublado; bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco a templado, y cálido en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte), y Chiapas (oeste); así como lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero; las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca (istmo); viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chiapas; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente cálido, templado con bancos de niebla en sierras de la región, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Posibles lluvias aisladas y chubascos en zonas del sur de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso; lluvias puntuales intensas en Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste), así como lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en sierras de la región; ambiente fresco a templado y frío con temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango; puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en sierras de la región, y temperaturas menores a 5 °C en zonas montañosas de Puebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Puebla (oriente); fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como intervalos de chubascos en Guanajuato. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Celestún, Yuc., 77.0; Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 56.0; Naucalpan de Juárez, Edo. Méx., 49.0; Tuxtla Gutiérrez, Chis., 42.0 y El Fuerte, Sin., 32.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, son., 41.0; Ciudad Constitución, B.C.S., 40.2; Piedras Negras, Coah., 39.4; Campeche, Camp., 37.8; Culiacán, Sin., 37.6; Progreso, Yuc., 37.4; Ciudad Victoria, Tamps., 36.8; Manzanillo, Col. y Villahermosa, Tab., 36.8; y Tacubaya, CDMX, 27.1.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Guachochi, Chih., 10.3; Toluca, Edo. Méx., 11.0; Zacatecas, Zac., 12.2; Tlaxcala, Tlax., 12.8; Morelia, Mich., 13.2; San Dimas, Dgo. y Tulancingo, Hgo., 13.4; Nochistlán, Oax., 13.5 y Tacubaya, CDMX, 13.6.