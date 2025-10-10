¿Almacenamiento en la nube? La Profeco te orienta

octubre 10, 2025

En la actualidad, la tecnología se encuentra presente en muchos rubros del día a día, como en el almacenamiento de archivos en la nube, información que las personas pueden consultar en cualquier momento y desde donde se encuentren, siempre y cuando tengan un dispositivo (celular, tableta, computadora, televisor inteligente) con acceso a internet.

La nube funciona como una estantería en la que se pueden guardar fotos, videos, música, contactos, aplicaciones, documentos, libros y más, sin utilizar una memoria USB o un CD.

Hay varias aplicaciones que ofrecen el servicio de almacenamiento, para las cuales solo se necesita dar de alta una cuenta con un correo electrónico o un número celular en la nube.

Por la relevancia que esto representa, en la sección Entorno Digital de la edición de octubre, la Revista del Consumidor recomienda a las y los consumidores tener en cuenta sus necesidades al momento de escoger un proveedor de servicio de almacenamiento en nube.

Algunos de estos proveedores con almacenamiento gratuito son:

Google Drive (Google), almacenamiento de 15 GB

iCloud (Apple), 5 GB

OneDrive (Microsoft), almacenamiento de 5 GB

MediaFire, con 10 GB

MEGA, con 20 GB

Una de las ventajas que ofrece este tipo de almacenamiento es que, en caso de robo o extravío del dispositivo, se puede recuperar lo que se haya guardado; además, se puede proteger la información de estafas o extorsiones, pues solo

se accede a los archivos mediante los mecanismos de seguridad que se hayan elegido.

La publicación sugiere analizar cuál plan se necesita, ya que según el tipo de archivos se pudiera llegar a utilizar más espacio y el almacenamiento gratuito podría no ser la mejor opción.

Resulta conveniente usar contraseñas seguras que combinen números, letras y caracteres especiales, así como activar la verificación de dos pasos.

De igual manera, es importante revisar la configuración de privacidad para controlar quién puede acceder a los archivos y evitar conectarse desde redes wifi públicas si el dispositivo no se encuentra actualizado o no cuenta con antivirus.

Si se requiere revisar lo almacenado, se aconseja utilizar wifi, ya que si se usan los datos móviles se pueden consumir muy rápido.

De esta manera, la Profeco busca orientar a la población consumidora para que realicen un consumo informado, razonado y seguro.