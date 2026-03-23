Alistan Festival Nacional de Arte Urbano Hip Hop por aniversario de MRKCREW en Xalapa

Alistan Festival Nacional de Arte Urbano Hip Hop por aniversario de MRKCREW en Xalapa

marzo 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco del 20 aniversario de MRKCREW, se llevará a cabo el Festival Nacional de Arte Urbano Hip Hop, un evento que reunirá a alrededor de 180 artistas de distintas partes del país para intervenir espacios con grafiti y promover la cultura urbana que se realizará en la exfábrica de San Bruno.

Uno de los organizadores, Paris Rodríguez YUREK, afirmó que el encuentro busca ser una experiencia abierta al público, con actividades para todas las edades.

“Va a ser una fiesta visual, una fiesta de murales, una fiesta de convivencia familiar, no tiene costo”, expresó.

Durante el festival participarán exponentes provenientes de estados como Ciudad Juárez, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Guadalajara, Mérida y Michoacán, además de artistas locales, varios de ellos considerados referentes del grafiti en sus regiones.

“Vamos a reunir más o menos un total de 180 artistas que van a hacer grafiti (…) son personas que no han venido a la ciudad de Xalapa, les queremos dar un buen recibimiento y al mismo tiempo toros pueden disfrutar del hip hop», señalaron.

El evento también incluirá otras expresiones del hip hop, como rap, DJ y break dance, con presentaciones en vivo a lo largo del recorrido.

“El hip hop no nada más es grafiti (…) es una cultura que forma el grafiti, el rap, el DJ y el break dance”, explicaron.

Asimismo, se contará con la participación de un artista internacional. Los organizadores subrayaron que el festival está abierto a la participación de nuevas generaciones, por lo que niñas, niños y jóvenes podrán integrarse a las actividades.

“Están invitados las nuevas generaciones, los niños que quieran asistir con sus pinturas”, añadieron.

El Festival Nacional de Arte Urbano Hip Hop se realizará los días 28 y 29 de marzo, a partir de las 10:00 de la mañana, en Xalapa.