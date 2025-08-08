Alerta Profeco por riesgo de ingesta de imanes de un juguete de Tegu para bebés

agosto 8, 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con Tegu Holding Inc. lanzan un llamado a revisión para 190 unidades del juego de bloques magnéticos apilables flotantes modelo STA-BGY-801T (Rainbow) y modelo STA-BTP-806T (Big Top) por riesgo de accidente.

El llamado obedece a que los imanes incluidos en el juguete para bebés, niñas y niños, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o fatales.

Ante tal riesgo, Tegu reemplazará el juguete por uno que cumpla los estándares de calidad y seguridad necesarios.

La alerta fue lanzada el pasado 31 de julio y su vigencia es indefinida. Asimismo la empresa informó que hasta el 21 de julio pasado no había recibido informes en México del desprendimiento de imanes en el juguete mencionado.

Para conocer las instrucciones y solicitar el reemplazo del juguete, las personas propietarias pueden contactar a Tegu en el correo electrónico service@tegu.com, en el número telefónico 1 877 834 8869 o en su página http://www.tegu.com/, en la liga directa https://tegu.com/pages/recall. El reemplazo del juguete llegará a los domicilios de las y los solicitantes, sin costo.

La Profeco estará atenta al cumplimiento de esta alerta y recuerda el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.