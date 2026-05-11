Alcalde de Xico denuncia penalmente a la CATEM porbloqueo de calles el viernes

mayo 11, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se interpuso una denuncia penal en contra de integrantes de la

Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), quienes bloquearon el pasado viernes la calle Miguel Hidalgo, donde se ubica el Palacio Municipal de Xico.

El alcalde Eduardo Pozos Pérez informó que esta denuncia derivó de la afectación al tránsito libre de los ciudadanos, quienes se vieron afectados durante todo el viernes.

Aunque aseguró que se respeta la libre manifestación, las protestas no deben afectar a terceros y explicó que la inconformidad de la CATEM surgió porque la empresa encargada de la ejecución de obras que actualmente se realizan en el municipio no contrató a sus agremiados para los trabajos de acarreo y transporte de materiales.

Esta decisión, dejó en claro, no depende directamente del Ayuntamiento, ya que las obras públicas se asignan mediante procesos de licitación a empresas constructoras.

Destacó que se ha mantenido diálogo tanto con la CATEM como con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con el objetivo de alcanzar acuerdos y garantizar oportunidades laborales para ambos grupos sindicales.

El pasado sábado sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno del estado, Ricardo Ahued Bardahuil, a quien expuso el panorama que enfrenta el municipio ante las protestas de transportistas.

“Yo le puse al tanto de cómo está el asunto. Los miembros de CATEM mienten cuando dicen que no hay diálogo y ahí están las pruebas; me he reunido tanto con ellos como con la CTM, pero la CATEM a tergiversado todo”.

Finalmente, el Edil no descartó que los inconformes estén alentados por políticos antagónicos a su proyecto, sin embargo, este 11 de mayo se realizará una mesa de diálogo con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, representantes sindicales y autoridades municipales.