Padres toman kínder «Rosaura Zapata» en Xico por falta de docentes

marzo 12, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Padres de familia protestaron y tomaron el kínder “Rosaura Zapata” en la localidad de Tonalaco, municipio de Xico, por la falta de docentes.

La movilización responde a una problemática que arrastra la institución desde hace dos años, que es la carencia de personal docente de base, situación que ha dejado a los alumnos con apenas tres meses de clases efectivas en lo que va del ciclo escolar.

Adriana Fuentes, presidenta del comité de padres, la escuela cuenta con una matrícula de 71 alumnos, pero solo dos docentes se encuentran frente a grupo; una de ellas debe cumplir simultáneamente funciones directivas y atender a un grupo mixto de segundo y tercer grado.

La indignación de la comunidad de Tonalaco se intensificó tras el vencimiento de un interinato y la posterior ausencia por motivos de salud de la maestra que atendía el segundo grado, lo que dejó a ese grupo en el abandono pedagógico.

Los padres aseguran que las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Xalapa han minimizado el caso bajo el argumento de que se requiere un mínimo de 30 alumnos por grupo para asignar una nueva plaza.

No obstante, los inconformes rebaten esta postura citando el propio reglamento docente que sugiere un límite de 25 estudiantes por aula, cifra que su plantilla actual justifica plenamente para obtener una tercera clave definitiva que garantice la estabilidad del servicio y no dependa de contratos temporales.

Atención a la diversidad y rezago escolar

Más allá de la falta de horas clase, los manifestantes subrayaron que el plantel cuenta con menores que presentan necesidades educativas especiales, quienes requieren una atención personalizada que es imposible brindar bajo el actual esquema de saturación y multitarea de las maestras vigentes.

La comunidad señala que el rezago acumulado por la falta de una docente de base está afectando el desarrollo cognitivo de los niños de Tonalaco, colocándolos en desventaja frente a estudiantes de zonas urbanas.

“No es justo que nuestros hijos pierdan el tiempo por cuestiones administrativas que la Secretaría no quiere resolver», sentenciaron los padres durante la toma del inmueble.

Los padres de familia no liberarán las instalaciones del preescolar hasta que la SEV envíe a una maestra con clave definitiva que asegure la continuidad del programa escolar sin interrupciones por cambios de personal o términos de interinato.

Los habitantes de esta localidad de Xico advirtieron que han agotado las instancias del diálogo burocrático y que, de no obtener una respuesta oficial y física en el plantel, radicalizarán sus medidas de presión.