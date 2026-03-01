Menores de edad protagonizan 80% de accidentes en motocicleta en Xico

marzo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El director de Protección Civil municipal, Carlos Daniel Lazcano González, reveló cifras alarmantes sobre la seguridad vial en el municipio, informando que de los 28 accidentes de motocicleta registrados durante la presente administración, el 80 por ciento involucró a menores de edad.

Esta estadística ha encendido las alertas institucionales, pues refleja una tendencia creciente de percances en un sector de la población que, por ley y falta de preparación técnica, no debería estar al frente de estos vehículos.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos siete de estos incidentes han sido catalogados como graves, presentando heridos con lesiones de por vida.

El funcionario detalló con preocupación que el rango de edad de los afectados oscila entre los 5 y los 19 años. Uno de los casos más críticos atendidos por la corporación fue el de un niño de apenas cinco años que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, hecho que evidencia la extrema vulnerabilidad de los menores ante la falta de supervisión y el uso irresponsable de las unidades motorizadas.

La dirección de Protección Civil identificó que la gravedad de las lesiones en jóvenes es significativamente mayor que en adultos debido a la recurrente falta de equipo de protección.

Muchos de los percances ocurren porque los conductores, incluidos niños y adolescentes, circulan a exceso de velocidad, sin casco y, en casos detectados por las autoridades, bajo el influjo del alcohol.

Asimismo, se ha observado la peligrosa práctica de transportar a familias completas en una sola motocicleta, lo que multiplica el riesgo de fatalidad ante cualquier colisión o pérdida de control.

A pesar de que el Ayuntamiento ha implementado campañas preventivas en coordinación con Vialidad Municipal, que incluyen la entrega de volantes, exhortos directos y difusión diaria de medidas de seguridad en redes sociales, Lazcano González lamentó que estas acciones no han logrado reducir la incidencia de choques.

El funcionario fue enfático al señalar que el gobierno no puede sustituir la vigilancia en el hogar, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a asumir su responsabilidad legal y ética, evitando que los menores tengan acceso a las llaves de motocicletas para prevenir más tragedias.

Las autoridades municipales advirtieron que continuarán con los operativos de vigilancia, pero subrayaron que sin la colaboración de la sociedad civil, las cifras de accidentes graves seguirán impactando el futuro de la juventud xiqueña.