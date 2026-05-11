Sheinbaum califica como “fallida” visita de Diaz Ayuso a México

mayo 11, 2026

La dirigente de la Comunidad de la Comunidad de Madrid

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “fallida” la visita a México de Isabel Díaz Ayuso y aprovechó la polémica para lanzar una ofensiva política contra el PAN y el conservadurismo mexicano, a quienes acusó de respaldar una visión “imperialista”, “rancia” y favorable a la conquista española.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que el mayor impacto de la gira de Díaz Ayuso no ocurrió en México, sino en España, donde —aseguró— la cobertura mediática se centró en el rechazo y las críticas que recibió la presidenta madrileña.

“Pues la verdad sí estuvo un poco fallida la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, afirmó. “Fue noticia allá en España de lo mal que le fue en la visita que tuvo a México”.

La mandataria federal centró su posicionamiento en el debate histórico sobre la conquista española y rechazó la idea de que México “nació” con la llegada de los españoles.

Señaló que esa narrativa minimiza la grandeza de las culturas originarias y omite la violencia ejercida durante la invasión.

“Esta idea de que México surgió con la llegada de los españoles, pues está bastante equivocada”, dijo.

Sheinbaum insistió en que debe reconocerse el impacto de la conquista sobre los pueblos indígenas, al referirse a “agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas” cometidas durante la colonización española.

“Hay que reconocerlo siempre, porque si no nos quedamos con la idea de que fue un encuentro amistoso”, expresó al aludir a representaciones históricas de Hernán Cortés y Moctezuma.

En uno de los momentos más duros de su intervención, la presidenta cuestionó directamente el homenaje político y simbólico que —a su juicio— sectores conservadores hicieron a Díaz Ayuso y a la figura de Hernán Cortés.

“Los panistas, en pocas palabras, trajeron a Isabel Ayuso para reconocer junto con ella a Hernán Cortés”, acusó.

Sheinbaum aseguró que detrás de esa invitación existe una coincidencia ideológica entre la derecha española y el conservadurismo mexicano, particularmente en torno a la interpretación histórica de la conquista.

“Es el conservadurismo mexicano reconociendo a la derecha española y su visión de que vinieron a mejorar, o reconociendo a un homicida, a un genocida”, declaró.

La presidenta también retomó críticas expresadas por sectores de oposición en España contra Díaz Ayuso, a quienes atribuyó advertencias sobre una postura “imperialista, rancia y antidemocrática” promovida por la ultraderecha política y mediática española.

“Eso sólo lo promueve la ultraderecha política y mediática españolas, y aquí por supuesto la ultraderecha mexicana también política y mediática”, sostuvo.