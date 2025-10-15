Xico invita a disfrutar su Festival Gastronómico y Artesanal del 31 de octubre al 2 de noviembre

octubre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El municipio de Xico se alista para celebrar el Festival Gastronómico y Artesanal, que se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con más de 30 expositores, entre cocineras tradicionales y artesanos locales.

El director de Desarrollo Económico y Turismo, Javier Izaguirra Martínez, informó que durante los tres días habrá venta de pan de muerto, tamales, atole, champurrado y una gran variedad de productos típicos de la temporada.

Además, de forma simultánea se instalará un altar de muertos tradicional en el Centro Cultural.

El director de Educación, Cultura y Deporte, Rubén Córdoba, detalló que las actividades culturales se llevarán a cabo en el Parque Independencia, a un costado de la iglesia de Santa María Magdalena.

El 31 de octubre iniciará con un desfile de Catrinas y la representación de leyendas sobre la avenida Miguel Hidalgo.

El 1 de noviembre, el programa artístico comenzará a las 18:00 horas donde habrá baile y música tradicionalm

Las autoridades locales esperan recibir alrededor de 2 mil visitantes durante el festival, lo que podría generar una derrama económica de hasta 600 mil pesos.

«Esto representa una oportunidad para nuestras cocineras y artesanos, además de promover el turismo en Xico”, señaló Izaguirre Martínez.

Agregó que el pabellón gastronómico estará techado, por lo que las actividades no se suspenderán en caso de lluvia, y destacó que el libramiento carretero recientemente concluido ha mejorado el acceso al municipio, facilitando la llegada de turistas.