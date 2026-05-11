Abogados denuncian abandono y falta de mantenimiento en el CIEPA de Palma Sola

mayo 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Abogados denunciaron deficiencias en las instalaciones de los juzgados de responsabilidad juvenil de Palma Sola, ubicados en el Centro de Internamiento Especial para Adolescentes (CIEPA, por la falta de mantenimiento en sanitarios, fallas en el sistema de climatización y constantes interrupciones eléctricas.

A través de un escrito dirigido a la presidenta del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado, Alma Rosa Flores Ceballos, el presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos Alfonso, expuso las condiciones en las que se desarrollan las audiencias en dichas instalaciones.

En el documento, el litigante señaló que el pasado 6 de mayo acudió a una audiencia de juicio oral en los juzgados de responsabilidad juvenil y detectó que los mingitorios y sanitarios se encontraban fuera de servicio. Posteriormente, al ingresar a la sala de audiencia, indicó que el aire acondicionado no funcionaba, situación que generó molestias entre los participantes.

Según la queja, durante las audiencias se registran altas temperaturas dentro de las salas, donde los procedimientos pueden prolongarse por más de dos horas. El abogado afirmó que la falta de climatización afecta tanto a litigantes como a personal judicial y usuarios.

Olmos Alfonso también pidió a las autoridades judiciales revisar las condiciones de operación de los juzgados de Palma Sola y atender las fallas en infraestructura que, aseguró, persisten desde hace más de un año. Entre las solicitudes se planteó la reparación de los sistemas de aire acondicionado y la instalación de una planta de energía eléctrica para evitar la suspensión y reprogramación de audiencias durante apagones.

En el escrito, el representante de abogados argumentó que las condiciones ambientales dentro de las salas de audiencia forman parte de las garantías para el desarrollo adecuado de los procesos judiciales.