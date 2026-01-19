Anuncian el Festival del Tamal Canario en Xico

enero 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Del 30 de enero al 2 de febrero se realizará el Festival del Tamal Canario en el municipio de Xico, con la participación de entre 35 y 40 expositores y una amplia oferta gastronómica, cultural y recreativa.

En conferencia de prensa, el director de Turismo del Ayuntamiento de Xico, Jorge González Olivares, explicó que el objetivo principal del festival es dar a conocer este platillo tradicional y promover la actividad turística del municipio.

“Estamos aquí para presentarles el Festival del Tamal Canario, que se va a llevar a cabo del 30 de enero al 2 de febrero”, señaló.

Indicó que durante el evento se ofrecerá el tamal canario en su forma tradicional, así como distintas variantes y otros tipos de tamales salados.

“La idea es presentar el tamal canario tradicional y también algunas variantes, pero no solamente habrá tamales dulces, también van a encontrar de mole, salsa roja, verde, de frijol y demás”, detalló.

González Olivares agregó que el festival está pensado para que asistan familias completas y disfruten de diversas actividades.

“La idea es que vaya la familia y encuentre toda esa variedad de tamales que hacemos en Xico, para que puedan pasar una tarde o un día agradable”, expresó.

Como parte del programa, habrá talleres gastronómicos, conversatorios y actividades culturales.

“Vamos a mostrarle a la gente que quiera participar cómo se elaboran los tamales canarios y también el tamal de frijol con polvo de aguacate”, comentó.

Además de la oferta gastronómica, se contará con presentaciones artísticas, una muestra fotográfica, carreras de coches eléctricos para niños y un muro de escalada de seis metros.

“La idea del festival es que no solamente vayan a comer, sino que también vean qué es lo que tiene Xico”, subrayó.