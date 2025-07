Xico violenta leyes con capea de toros y autoridades no hacen nada: animalistas

Xico violenta leyes con capea de toros y autoridades no hacen nada: animalistas

julio 17, 2025

Juan David Castilla

Animalistas de Veracruz exigieron al gobierno que se apliquen les leyes en el municipio de Xico, donde continúan realizando actividades prohibidas, como la entrada de niños a corridas de toros y encierros.

Lourdes Jiménez Mora, presidenta de la Coalición de Activistas por los Derechos de los Animales de Veracruz, acusó que durante las fiestas patronales de Xico se violentan leyes de protección infantil y se incurre en maltrato animal.

“Sí, nuevamente Xico volvió a realizar todas estas actividades que sabemos que están contrarias a las leyes que existen actualmente. De entrada, la principal es la prohibición de niños a entrar a todos esos lugares. Nosotros tenemos una ley, ley que tiene muchos años, que ya está aprobada, que es la de protección de las infancias, y los niños tienen prohibido el acceso a las corridas de toros”.

Por tal motivo, las organizaciones animalistas se pronunciaron para reclamar al gobierno que tome medidas para defender a los menores y los toros.

“Desde hace mucho tiempo hemos estado pidiendo a las autoridades que hagan lo que les compete, pero no ha pasado nada. Entonces, pues estamos esperando cuando la autoridad quiere trabajar para proteger a los niños. Es muy, muy importante que esto se haga”.

También criticó que la corrida de toros en la Xiqueñada solo cambió de nombre a capea de toros, pero sigue siendo el mismo espectáculo y va en contra de la normatividad estatal.

“Y bueno, de lo que tiene que ver con los encierros, que ahora ellos así lo nombran, pues también están prohibidos desde hace mucho tiempo, solo que ellos lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a la actividad, ya no son Xiqueñadas, ya no son pamplonadas, para seguirlas haciendo. Es decir, en Xico, la gente que se dedica a esto sistemáticamente ha estado violentando la ley, pero el gobierno no ha querido tomar acción”.

Reiteró que en esta actividad es constante el maltrato animal y por ello las autoridades deben intervenir de manera urgente para evitar que se lleve a cabo en el Pueblo Mágico de Xico, ubicado a 23 kilómetros de distancia de la ciudad de Xalapa.