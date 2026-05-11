En “tiempo y forma”, obras para el mundial: Sheinbaum

mayo 11, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las obras y la logística vinculadas al Mundial de Futbol 2026 avanzan “en tiempo y forma” en la Ciudad de México, y destacó que el principal reto para la inauguración será garantizar una movilidad eficiente y segura alrededor del ahora llamado Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Durante su #MañaneraDelPueblo de este lunes, la primera mandataria de la nación subrayó que, aunque la organización del torneo corresponde a la FIFA y a la Federación Mexicana de Futbol, el papel del gobierno federal y de las entidades sede consiste en crear las condiciones adecuadas para recibir a millones de visitantes y proyectar una imagen positiva del país ante el mundo.

“El Mundial lo organiza la FIFA… nosotros lo que hacemos es generar todas las condiciones para que se pueda desarrollar este evento: condiciones de seguridad, movilidad y toda la logística necesaria”, afirmó.

El ángulo central del mensaje presidencial estuvo en la preparación urbana y operativa de la capital del país, especialmente en materia de transporte y acceso al estadio, donde reconoció que no será viable llegar en automóvil particular durante los partidos.

Sheinbaum explicó que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, trabaja en un esquema integral para que los asistentes dejen sus vehículos en puntos estratégicos y utilicen transporte público hacia el inmueble deportivo.

Detalló que el plan contempla conexiones mediante el Tren Ligero y otras alternativas de movilidad desde distintos puntos de la capital y del área metropolitana, con el objetivo de evitar saturaciones y problemas de acceso el día de la inauguración.

“Al Estadio Ciudad de México no se puede llegar en auto… se están generando condiciones para que puedas dejar tu automóvil y utilizar transporte público para llegar al estadio”, enfatizó.

La presidenta reveló además que ya se realizan reuniones de coordinación entre el gobierno federal, el gobierno capitalino, la FIFA y los dueños del estadio para afinar los protocolos de ingreso, movilidad y seguridad.

En paralelo, destacó las obras de mejoramiento urbano en los alrededores del estadio y la modernización de infraestructura estratégica como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que serán puntos clave para la llegada de deportistas, delegaciones y turistas internacionales.

Sheinbaum sostuvo que las obras avanzan conforme al calendario previsto y confió en que estarán concluidas antes del arranque de la justa mundialista.

Otro de los puntos relevantes fue la organización del FanFest y las actividades culturales paralelas, en las que participa la Secretaría de Cultura federal para convertir la inauguración en una vitrina internacional de la Ciudad de México y del país.

“Que sea un día de la mejor imagen de la Ciudad de México y del país”, expresó.

Además de la logística deportiva, la mandataria anunció que su administración impulsa el denominado “Mundial Social”, una estrategia que busca aprovechar el torneo para fomentar el futbol comunitario en todo el país mediante la construcción y recuperación de canchas en barrios y comunidades.

“Lo que sí estamos organizando nosotros es el Mundial Social, que en todo el país haya canchas de fútbol y que el Mundial sirva para seguir promoviendo el fútbol desde el barrio”, indicó.

Sobre la preparación operativa, Sheinbaum afirmó que cada partido realizado en las sedes mundialistas funciona como un ensayo de seguridad y movilidad para detectar áreas de mejora antes de 2026.

Recordó que encuentros recientes en el estadio han permitido evaluar protocolos y corregir fallas en coordinación y acceso.

“Cada partido que hay en el estadio o en los tres estadios es un simulacro”, señaló.