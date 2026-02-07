Trabajo acerca 376 vacantes y programas de movilidad laboral en Xico

febrero 7, 2026

>La jornada incluyó Caravana de Servicios, vinculación y capacitación al personal municipal.

Xico, Ver., sábado 07 de febrero de 2026.- La Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) llevó a cabo en el municipio de Xico una jornada integral de atención, en la que se ofertaron 376 vacantes laborales y se presentaron programas de movilidad laboral nacional e internacional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer la capacitación en la región.

A través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), se pusieron a disposición 116 vacantes registradas en la Bolsa de Trabajo y 160 plazas para jornaleros agrícolas en Sinaloa, Jalisco y Guanajuato.

Además, empresas de reclutamiento ofrecieron 20 plazas de ayudante de invernadero para la empresa Agrizar; 50 de custodio penitenciario para el CEFERESO 5, en Villa Aldama; 20 para la Secretaría de Seguridad Pública, y 10 de reclutador y capacitador para la empresa PABS.

Durante la jornada se desarrolló la tercera Caravana de Servicios, en la que participaron todas las áreas de la Secretaría, así como el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz y el Centro de Conciliación Laboral del Estado, brindando orientación, asesoría y atención directa a la población.

Como parte de la agenda de trabajo, la dependencia se reunión con agentes municipales para presentarles el programa de Movilidad Laboral Interna, con 80 plazas para jornaleros agrícolas; el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México–Canadá.

Así como los mecanismos de movilidad laboral externa para trabajadores agrícolas y no agrícolas; así como las estrategias complementarias México Te Abraza y México Te Emplea. También se informó sobre la convocatoria de vinculación laboral a Alemania, que contempla 20 plazas para profesionales de enfermería.

De manera adicional, la Dirección de Planeación de la STPSP impartió la capacitación Calidad en el Servicio al personal del Ayuntamiento de Xico, con el propósito de fortalecer sus competencias y mejorar la atención que se brinda a la ciudadanía.