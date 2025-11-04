Alberto Islas, ejemplo de buen gobierno

noviembre 4, 2025

Xalapa, Ver.- El próximo 10 de diciembre a las 11:00 horas, el alcalde Alberto Islas Reyes rendirá el cuarto Informe de Gobierno de la Administración 2022-2205 en el patio central de Palacio Municipal, ejercicio donde dará cuentas a la sociedad de la labor realizada en este último periodo de gestión.

Entre los temas que sin duda destacarán está la obra pública que se hizo en las zonas urbanas y rural, pero también el manejo eficiente y transparente de los recursos, aspectos que han hecho que el Edil sea reconocido en Xalapa, el estado y todo el país.

Prueba de ello es que desde que en noviembre del año pasado rindió protesta como Alcalde, en ningún momento ha dejado de estar entre los presidentes municipales mejor evaluados.

En todas las encuestas realizadas por reconocidas empresas como RUBRUM y Mitofsky, Alberto Islas ha destacado por su trabajo, desempeño, cercanía con la población y mejora que ha tenido Xalapa en rubros como la percepción ciudadana de la seguridad.

De hecho, la última encuesta realizada por Mitofsky lo ubica como el séptimo mejor alcalde del país, y el quinto de entre los ediles de Morena. Así pues, el informe del 10 de diciembre sin duda ha generado altas expectativas, pues Alberto Islas ha demostrado con hechos cómo se trabaja por la población, cómo se gobierna con inteligencia, convicción, congruencia, honestidad y vocación de servicio.