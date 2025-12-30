Afinan detalles para la toma de protesta de Daniela Griego como alcaldesa de Xalapa

Afinan detalles para la toma de protesta de Daniela Griego como alcaldesa de Xalapa

diciembre 30, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver.En la recta final previo al cambio de administración municipal, la alcaldesa electa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, encabezó este martes el ensayo del acto protocolario de su toma de protesta, programada para este 31 de diciembre en el Palacio Municipal.

La próxima presidenta municipal señaló que el ensayo forma parte de la revisión de los últimos detalles logísticos, a fin de que la ceremonia se desarrolle sin contratiempos. “Estamos afinando aspectos muy puntuales, es una revisión breve para que todo salga bien mañana”, comentó.

Griego Ceballos dio a conocer que la asistencia está prácticamente confirmada, con invitados de diversos sectores de la sociedad xalapeña, así como representantes del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal y de los tres poderes, además de sindicatos con presencia en el Ayuntamiento.

También estarán presentes organizaciones sociales y ciudadanas, vecinos de colonias, empresarios, artistas, académicos, iglesias, representantes de partidos políticos, así como familiares y amistades de quienes integrarán el nuevo Cabildo. “Esperamos una buena audiencia”, expresó.

Ante la afluencia prevista, informó que se habilitará un espacio alterno en el Parque Juárez, donde se colocará un templete con carpa, sillas y una pantalla para que la ciudadanía pueda seguir la ceremonia. “La intención es que nadie se quede sin la posibilidad de acompañarnos”, explicó.

Respecto al lema que identificará a su administración, “Por el Bien de Xalapa”, la alcaldesa electa destacó que se trata de un mensaje con enfoque social, retomado de los principios fundacionales de Morena. “Refleja lo que será nuestro gobierno: primero las niñas, los niños, las mujeres y los jóvenes, con las y los ciudadanos por delante”, sostuvo.

Añadió que este lema sintetiza la visión de un gobierno cercano a la población. “El servicio público debe responder a las necesidades de la gente y al trabajo para la ciudadanía, por eso lo retomamos; además, se complementa con otras frases que se darán a conocer mañana”, adelantó.

Sobre la imagen institucional, explicó que el logotipo de la administración integra elementos característicos de la capital veracruzana. “Incluye la arquitectura, mujeres y hombres, el café, el agua y los cerros; quisimos que representara la esencia de Xalapa y el rumbo de este gobierno”, detalló.

Confirmó que la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, acudirá como invitada de honor a la toma de protesta, junto con diputadas, diputados y representantes de los distintos sectores sociales del municipio.